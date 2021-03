Ön többet fizet az autó kötelező biztosítására mint az átlag?

Megosztás Tweet



A Magyar Nemzeti Bank KGFB indexe átlátható tájékoztatást nyújt a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díjainak alakulásairól. Változtak a díjak, és lehet, hogy érdemes lenne váltani. Mennyit kell fizetni Budapesten, illetve vidéken? Többek között ezekre az égető kérdésekre is választ adott Nagy Koppány, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) igazgatója.

Az a helyes, ha megkötjük a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást, mielőtt a forgalomba kimegyünk, sőt, érdemes a kötvényt megvárni, mert akkor testesül meg a biztosítási védelem – mondta Nagy Koppány az MNB YouTube-csatornájára feltöltött interjúban.

A biztosítás megkötése, és a legmegfelelőbb ajánlat kiválasztása nem egyszerű feladat. Ehhez nyújt most segítséget a Magyar Nemzeti Bank KGFB indexe.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás az érdeklődés középpontjában áll, rendszeresen jelennek meg arról cikkek, eszmefuttatások, hogy éppen a díja drágul vagy sem. Úgy gondoltuk, hogy érdemes objektív mércével megnézni, hogy éppen hol tartanak az árak, hiszen ha a károk gyakoribbak, illetve nő a szervízdíj vagy az alkatrészköltség, akkor abban az esetben indokolt, hogy magasabb legyen a szolgáltatás díja, de

lehetnek olyan esetek is, hogy valóban úgy emelkedik az ár, hogy ezek az indikátorok nem támasztják alá. Ezt méri tulajdonképpen az index

– fejtette ki az MNB igazgatója.

Hozzátette, hatalmas innovációt vezettek be tavaly, anonimizált módon begyűjtöttek minden káradatot az összes biztosítótól az elmúlt öt évre visszamenőleg.

A szerződésadatok, káradatok így már rendelkezésre állnak ahhoz, hogy statisztikai módon elemezhetők legyenek.

„Ennek egy részét aggregáltan vissza is adjuk a szereplőknek. Ettől is azt várjuk, hogy a verseny élénküljön. Tehát, ha a biztosító látja, hogy egy-egy szegmensben milyen károkozói valószínűség van, akkor azokhoz tud árakat szabni, és megindul az árverseny azokban a szegmensekben is, ahol korábban nem volt olyan erős” – fogalmazott.

A teljes beszélgetést itt tekintheti meg:

A címlapfotó illusztráció.