A másfélmillióhoz közelít a beoltottak száma Magyarországon. Már több mint 1 441 000 ember kapta meg az oltást, közülük csaknem 422 000-en pedig már a második adagot is. Közben továbbra is magas az új fertőzöttek és az áldozatok száma. Egy nap alatt több mint 6500 teszt lett pozitív, és 207 beteg vesztette életét. Több mint 10 300 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1170-en vannak lélegeztetőgépen. Az országos tiszti főorvos csütörtökön arról beszélt: rendkívüli mértékben emelkedhet a fertőzöttek száma, ezért most mindennél fontosabb a járványügyi szabályok betartása – közölte az M1 Híradója.