Ekkor zárul az újraindításról szóló online konzultáció

Még kitölthető az újraindulásról szóló online konzultáció⏰ Ma este nyolc órakor zárul az újraindításról szóló online konzultáció, amit már több mint félmillióan kitöltöttek, de most még mindenki beleszólhat az újraindítás lépéseibe. Ugyan még a járványhelyzet legnehezebb napjait éljük, de ahogy haladunk előre az oltással, úgy az újraindításra is készülünk. Az újraindítás idejét a szakemberek mondják meg, de nekünk is lehetőségünk van befolyásolni annak ütemét, vagy azt is például, hogy a védettségi igazolvány milyen jogosultságokkal járjon. 💻 A vakcinainfo.gov.hu oldalon még kitölthető a hét kérdésből álló kérdőív. Számítunk mindenki véleményére!

Közzétette: Szentkirályi Alexandra – 2021. március 18., csütörtök