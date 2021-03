A dühöngő utast is megszelidíti az ellenőr testkamerája

Megosztás Tweet



Újabb testkamerákat tesztel a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), amely így március végéig összesen hat gyártó hét típusú kameráját, valamint azok háttérrendszereit próbálhatja ki díjmentesen - közölte a társaság csütörtökön az MTI-vel.

A tesztelésbe a jegyellenőrökön kívül az utaskoordinátorokat is bevonták, így az utasok nemcsak a villamosokon, a trolibuszokon és a kisföldalattin, hanem már a metróállomások belépési pontjain is találkozhatnak testkamerás BKK-munkatársakkal – olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.

Mint írták, az eszközök megítélése változó, de az érintettek többségében elfogadják és hasznosnak találják az alkalmazását. Testkamerát a közlekedési ágazat több hazai szereplője is használ, tapasztalataik kedvezőek. Az utasok az ellenőrzés során nagyobb készséget mutatnak az együttműködésre, egyúttal csökken a konfliktushelyzetek kialakulásának veszélye.

Az elmúlt években több olyan eset is napvilágra került, amelyben a közösségi közlekedést igénybe vevő ügyfelek és a BKK jegyellenőrei között kialakult nézeteltérés okát utólag nehéz volt rekonstruálni. Az ilyen helyzeteket is egyértelműbbé teszi, ha a testkamera által készített felvétel objektív bizonyítékkal szolgál a panaszok utólagos kivizsgálásához - olvasható a BKK közleményében.

Emlékeztettek, a BKK jegyellenőrei - első lépésként - január 28-tól három nemzetközi gyártó eszközeit kezdték tesztelni. Ekkor elsősorban kiemelt fővárosi vonalakon, az 1-es, a 4-es és a 6-os villamoson, valamint a kisföldalattin használták a különböző testkamerákat, később azonban bővült az érintett járatok köre.

A BKK reményei szerint a tesztidőszak, majd a sikeres beszerzési eljárás lefolytatása után a leginkább megfelelő testkamerákat működtetheti majd, amelyek a munkatársaknak a legkényelmesebb használatot biztosítják, valamint az utasok körében is kedvező fogadtatásra találnak - olvasható a közleményben.

A címlapfotó illusztráció.