Milliárdokat mozgathattak feketén Czeglédyék

A Pesti Srácok információi szerint revizori jelentés igazolja, hogy milliárdokat mozgattak Czeglédy Csabáék feketén. A portál úgy tudja: ez a jelentés részben megalapozza a Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben elkövetett, költségvetési csalás miatt emelt vádat. Az ügy tárgyalása március 2-án kezdődött Kecskeméten. Korábban az M1 tévesen állította, hogy az ügyben érintettek beteget jelentettek, illetve koronavírusra hivatkozva nem jelentek meg az ülésteremben. Czeglédy Csabát aznapra nem idézte be a tárgyalásra a bíróság – közölte az M1 Híradója.



„Milliárdokat mozgathattak Czeglédyék készpénzben, feketén” – ezzel a címmel közölt cikket kedden a a Pesti Srácok. A portál információi szerint Gyurcsány Ferenc ügyvédjének bűntársai mintegy két és félmilliárd forintot vehettek le különböző bankautomatákból, ami aztán kézből kézbe vándorolt, ellenőrizetlenül.

A Pesti Srácok egy, az ügyletekről készült revizori jelentés alapján azt írja: a Czeglédy Csabához köthető, diákmunkával foglalkozó Human Operator Zrt. úgy biztosította megrendelői részére az alkalmazottakat, hogy maga alá beszervezett gazdasági társaságokhoz jelentette be őket.

Közben a céghálózat pénzforgalmának csak töredékét fedték le számlákkal.

A portál szerint a pénzhez általában kisebb, vidéki bankfiókokban vagy ATM automatákból jutottak hozzá. A Human Operator Zrt. számlájáról például 2013 és 2016 decembere között több mint 87 millió forintot vettek fel. De volt olyan tagja a hálózatnak, akinek számlájáról három év alatt több mint kétmilliárd forintot vettek fel.

Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője a Pesti Srácoknak úgy fogalmazott: érthetetlen és elfogadhatatlan, hogy a nyomozás ezt a szálat nem vizsgálta érdemben, és az adónyomozók jelentése óta sem derült ki, hová lett ez a pénz. Pedig a Czeglédy Csaba és társai ellen folytatott eljárás éppen március elején kezdődött újra a Kecskeméti Törvényszéken.

Az első tárgyalás március másodikán vádlottak nélkül zajlott. Az M1 híradásaiban tévesen hangzott el, hogy az ügyben érintettek beteget jelentettek, illetve koronavírusra hivatkozva nem jelentek meg az ülésteremben. Március másodikára ugyanis csak a másodrendű vádlottat idézte be a bíróság.

Azt a Kecskeméti Törvényszék is megerősítette, hogy ő valóban betegségre hivatkozva mentette ki magát, Czeglédy Csabát pedig aznapra nem idézték be. Arról egyébként március 2-án az M1 is beszámolt, hogy Czeglédy Csabát csak később hallgatják meg, bár a vádiratban az szerepel, hogy Gyurcsány Ferenc jobbkeze és ügyvédje adhatott ki minden utasítást a Human Operator Zrt. körül kibontakozó bűnügyben.

A vád szerint Czeglédy Csaba és üzlettársai módszeresen és éveken keresztül trükköztek a közteherfizetéssel,

amivel így összesen 6,3 milliárd forintot meghaladó összegű adót csaltak el. A Czeglédy Csaba ellen zajló eljárás 2017 óta húzódik. A volt MSZP-s, most a DK támogatását élvező politikus ugyanis Gyurcsány Ferenc pártjának jóvoltából először EP-képviselő-jelöltséget szerzett, amivel mentelmi joghoz jutott, majd szombathelyi önkormányzati képviselő lett.

Közben Gyurcsány Ferenc saját bevallása szerint nemcsak pozícióval, de pénzzel is kisegítette Czeglédy Csabát és az általa működtetett Human Operator Zrt.-t is, amelynek családi cége, az Altus adott jelentős kölcsönt.

Czeglédy Csabát egyébként hasonló ügyekben korábban többször is elmarasztalták. Az 1990-es években fiktív számlák felhasználása miatt kellett felelnie, 2003-ban pedig már a Veszprém Megyei Bíróság jogerős ítéletében 1 év és 4 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, többrendbeli adócsalás és okirat-hamisítás miatt.