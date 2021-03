Eddig egymillió-négyszázezer embert oltottak be Magyarországon

Megosztás Tweet



Több mint tízezer fertőzöttet ápolnak kórházban, 1128-an vannak lélegeztetőgépen – Müller Cecília szerint a járvány legkritikusabb heteit éljük. Ami reményt ad, hogy egy nap alatt ismét több mint ötvenezer embert oltottak be, már 1,4 millióan kapták meg legalább az első adagot. Jelenleg van vakcina az országban, érkezett szerdán újabb százezer adag kínai oltóanyag, így továbbra is jó tempóban haladhat az oltási kampány – hangzott el az M1 Híradójában.



„Újabb százezer adag kínai vakcinát szállított Magyarországra a kormány repülőgépe Pekingből” – jelentette be Szijjártó Péter közösségi oldalán. A külügyminiszter úgy fogalmazott: a vakcinát 43 nappal a szerződésben vállalt határidő előtt szállította a gyártó.

Hozzátette: ez pedig megmentett életeket jelent, hiszen gőzerővel küzdünk a járvánnyal. Az egyetlen megoldás az oltás, amihez vakcinára van szükség.

A keleti vakcinák szállítása pedig jó ütemben zajlik.

„Ha kiszámoljuk azt, hogy sajnos hányan válnak halálos áldozattá naponta, hogy hányan fertőződnek meg mindennap a vírussal, akkor látszik, hogy negyvenhárom napot nyertünk, életeket és egészségeket nyerünk. Szerencsére a kormánygépnek a következő napokban, hetekben sem lesz nyugta. Hamarosan újraindul keleti irányba, hogy újabb több százezer oltóanyagot hozzon Magyarországra” – fogalmazott Szijjártó Péter.

Már 1,4 millióan kapták meg legalább az első adagot

Hónapok óta folyamatosan oltanak a koronavírus elleni vakcinákkal azt orvosok. A legfrissebb adatok szerint már csaknem 1,4 millióan kapták meg legalább a vakcina első adagját, közülük pedig csaknem 407 ezren a második oltást is.

„A kormány időben ismerte fel, hogy az uniós vakcinabeszerzési program gyenge lábakon áll, ezért vásárolt keleti oltóanyagokat is, ami megmentett életeket jelent” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Országgyűlésben kedden. Ha az ország alárendelte volna a hazai oltási programot a brüsszeli beszerzéseknek, akkor sokkal kevesebben, mintegy 850 ezren kaphattak volna csak védőoltást.

Egyebek mellett a keleti oltóanyagoknak köszönhető, hogy itthon már 14 százalékos a lakosság átoltottsága, amivel Magyarország a második helyen áll az EU-ban.

Azokban a tagállamokban, ahol csak a megbízhatatlan, akadozó és lassú brüsszeli vakcinabeszerzésre támaszkodnak, sokkal alacsonyabb ez az arány. Például Németországban, Olaszországban és Franciaországban csak 8 százalék körüli, és

Belgiumban még ennél is rosszabb a helyzet, ott a 7 százalékot sem éri el az átoltottság.

„A hazai az egyik legsikeresebb oltási program az EU-ban, de az oltások száma még mindig az elérhető vakcinamennyiségtől függ. A nyugati vakcináknál pedig várhatóan nemhogy javul, hanem romlik majd a helyzet” – szögezte le György István.

Az oltási munkacsoport vezetője rámutatott: az egyik gyártó – az AstraZeneca – például radikálisan, az eredetileg megígért harmadára csökkenti a leszállított vakcinák mennyiségét a következő hetekben.

György István hangsúlyozta: a regisztrált legidősebbek több mint felét már beoltották. A következő héten pedig továbbra is főként a regisztrált idősek oltására koncentrálnak, mintegy 276 ezer idős oltására elegendő vakcina van.

Zavartalanul folytatódnak az oltások az AstraZeneca vakcinával

Újabb adag AstraZeneca vakcinaszállítmány érkezett az egri kormányhivatal népegészségügyi osztályára. Ezekből a megyében lévő összes háziorvosi praxis kap majd, így csaknem kétezren kaphatnak injekciót.

Mind a 165 Heves megyében működő praxisba kiszállítjuk a vakcinákat. Úgy tervezzük, hogy pénteken a járásokba, és onnan minden egyes praxisba hétfőn reggel juttatjuk el annak érdekében, hogy a háziorvosok a hétfőn és kedden beolthassák a praxisokban az erre az oltásra igényt tartó betegeket, pácienseket – közölte Pajtók Gábor kormánymegbízott.

Kecskemétre is megérkezett az oltóanyag-szállítmány. Az összesen 2500 embernek elegendő AstraZeneca vakcinát a háziorvosok és a kórházi oltópontok kapják. A kormányhivatal nyomon követi azt, hogy melyik praxisban hányan regisztráltak, és ebből mennyien kapták már meg az oltást, és ez alapján osztják szét az ampullákat a háziorvosok között.

„Továbbra is a legidősebbek oltása a célunk, és ehhez minden lehetőséget meg is teremtünk, hiszen minden háziorvosi praxisnak lehetősége lesz, hogy vagy oltópontra delegáljon, vagy saját maga, a saját praxisában oltson AstraZenecával” – mondta Havasi Sándor, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal igazgatója.

Több mint 70 ezer fő kapta már meg a koronavírus elleni valamelyik védőoltást Szabolcsban. Szerda reggel újabb oltóanyag érkezett az ország legkeletibb megyéjébe is.

„AstraZeneca oltóanyag-szállítmány érkezett, amelyet a háziorvosokhoz fogunk a járásokon keresztül eljuttatni” – ismertette Szabó Tünde, az Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztályának főosztályvezetője.

„AstraZeneca oltóanyaggal a háziorvosok oltanak mind az első, mind a második körben. Ez létszámban nagyjából mintegy 15 ezer budapestit érint, de ebben van első körös és második körös is. Ugyancsak AstraZeneca oltóanyaggal lesznek beoltva az orvostanhallgatók is. Itt Budapesten ez háromezer orvostanhallgatót érint” – jelentette be Sára Botond fővárosi kormánymegbízott.

A múlt héten érkezett AstraZeneca vakcina egy részét a medikusokon kívül azok az egészségügyi dolgozók és katonák kapják meg, akiknek most adják be az első adag védőoltást.