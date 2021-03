Villamosmérnökök kerestetnek – Szerdán nyit az ország egyik legnagyobb Online Állásbörzéje

Megosztás Tweet



Közel ezer állás és több, mint hétszáz foglalható interjú időpont várja az álláskeresőket az ország legnagyobb múltú állásbörzéjén két napon át. Ezúttal a legtöbb állásajánlat villamosmérnököknek szól, de a legkeresettebbek között vannak az informatikusok és a gépészmérnöki végzettséggel rendelkezők is. Az esemény ingyenes és nyitott minden hallgató, pályakezdő és felsőfokú végzettséggel rendelkező tapasztalt munkavállaló számára.

A járványhelyzetre való tekintettel idén is online rendezik meg hazánk legrangosabb állásbörzéjét. Az Online Műegyetemi Állásbörzén több száz ajánlat közül válogathatnak az érdeklődők és fizikai kontaktus nélkül vehetik fel a kapcsolatot a vállalatok képviselőivel, két napon keresztül – 2021. március 17-én és 18-án 10-17 óra között.

„A kiállítók által kínált pozíciók pár kattintással szűrhetőek a www.muegyetemiallasborze.hu oldalon, ahol egyből jelentkezhetünk is az állásokra. Érdemes listázni az eredményeket, hogy a rendelkezésünkre álló idő alatt minél több céggel felvehessük a kapcsolatot. A kiválasztott vállalatokhoz célszerű interjú időpontot foglalni, ezáltal elkerülhető a várakozás és így két nap alatt több interjún vehetünk részt, mintha egyénileg több hónapon keresztül jelentkeznénk különböző állásokra. Előzetesen ajánlott rendbe rakni, frissíteni az önéletrajzunkat és a közösségi profiljainkat is” – tanácsolta Kiss Gergő szervező.

A legkeresettebb szakmák

Felsőfokú végzettséggel rendelkező tapasztalt munkavállalók 320, pályakezdők 247, hallgatók pedig 243 pozíció közül válogathatnak a rendezvényen.

A legnagyobb kereslet az IT szektorban van.

villamosmérnököknek 194,

informatikusoknak 154 ajánlat szól.

Gépészmérnököket 161,

mechatronikai végzettséggel rendelkezőket 64 hirdetésben keresnek.

Építő- és építészmérnökök 88-67 hirdetés közül válogathatnak, közel kétszer annyiból, mint tavaly.

Műszaki menedzsereknek 73, közgazdasági és pénzügyi területen 71-40 pozíció nyitott.

Természettudományi és vegyészmérnöki végzettségűeknek 28-29 állásajánlat szól.

Járműmérnökök 40,

közlekedésmérnökök 26,

logisztikai mérnökök 21,

autonóm járműirányítási mérnökök pedig 15 álláshirdetés között válogathatnak.

A jellemzően kevésbé keresett bölcsészeknek és jogászoknak is több, mint 10 lehetőséget kínálnak a kiállítók. 124 pozíció betöltéséhez pedig nem szükséges szakképzettség.

A résztvevő cégek száma nagyságrendileg 60 százalékkal csökkent a fizikai rendezvényekhez képest, de a kiállítók számát tekintve még így is az Online Műegyetemi Állásbörze hazánk egyik legnagyobb online álláskereső rendezvénye. A kiállítók között van hat fős mikrovállalat és több tízezer főt foglalkoztató multinacionális cégek is. Ezeknél a munkaadóknál a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya szektortól függően 13–100 százalék közötti, átlagosan 61 százalék.

Sokat változott a munkaerőpiac

„Az eddig inkább az álláskeresők számára előnyös munkaerőpiaci helyzet tavaly március óta drasztikusan megváltozott. Sok gyakornoki programot felfüggesztettek, rengeteg embert elbocsájtottak, munkahelyek, munkakörök szűntek meg. A vállalatok jellemzően továbbra is kivárnak, munkaerő átcsoportosítással próbálják átvészelni a jelenlegi helyzetet, toborzási tevékenységet nem sokan folytatnak. Egy-egy meghirdetett pozícióra hatalmas a túljelentkezés, ezért egyre fontosabb, hogy az álláskeresők minden kínálkozó lehetőséget megragadva kitűnjenek a tömegből. Használják ki a lehetőséget, hogy kötetlenül beszélgethetnek a vállalatok képviselőivel, jelentkezzenek az állásokra, foglaljanak interjú időpontokat és vegyenek részt a céges előadásokon” – mondta Kiss Gergő szervező.

Ingyenes tanácsadások és előadások

A sikeres álláskereséshez nélkülözhetetlen felkészülést ingyenes tanácsadásokkal segítik a szervezők és 17 céges előadás is szerepel a programban. Az esemény ingyenes és nyitott bárki számára, aki aktívan állást, gyakornoki pozíciót keres, vagy aki csupán tájékozódni szeretne a munkáltatók igényeiről és a könnyebb elhelyezkedés feltételeiről.

Az esemény a vállalati szférában leginkább elterjedt és a távoktatásban is használt Microsoft Teams-en keresztül biztosítja az interaktív kapcsolatot, látogatóként elég egy laptop vagy mobiltelefon és internet a felület használatához. A kiállítói csatornákra a www.muegyetemiallasborze.hu oldalon keresztül jelentkezhetnek be az álláskeresők. Ezeken keresztül chatelhetnek, beszélhetnek a vállalatok képviselőivel és a platform videóinterjú lebonyolítására is alkalmas.

A címlapfotó illusztráció.