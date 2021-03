Mese a jó grófról meg a rossz grófról

Hol volt, hol nem volt, nem máshol, mint az egykori, mesébe illően szép és hatalmas Nagy-Magyarországon, annak is akkoriban még világszép Budapestjén született egy híres, régi, nagy famíliában egy gróf-fiúcska. Különös angyalocskák s ördögöcskék bucskáztak akkoriban elé a földre: bankrabló, kiből bolond fők által tisztelt diktátor lett, filozófus, kiből anyaszomorító, katonákat megtizedelő, mások földi pályafutását kettébe harapó lator; az angyalok csak találgathatták, hogy ez a kis gróf mivé leend.

Huszonhat év múlva, még a századnak fordulóján született meg a másik gróf-fiúcska is, a felvidéki Nyitraújlakon. Családja szintén régi, történelmi család volt, annak is a galántai ága; épp úgy, mint e fiatalabbik gróf nem is oly távoli, neves íróvá lett rokona, aki viszont szinte soha nem említette a felvidéki rokont. De most ne szaladjunk annyira előre. Ez a kisebbik gróf eszes fiúcska lett, ám mire fölcseperedett, mindenféle ördögfajzatok szétszedték, darabokra zúzták az ezeréves, büszke országot. Ötezer holdjuk úgy szállt el a Holdba, mint a császár ígérete a lehulló falevelekről. De hát okos fiatalember lett a kisebbik gróf, megállta így is a helyét. A megalakult Csehszlovákiában maradt, s ott ő lett a legerősebb magyar párt elnöke. Amiből már ki is találhatjátok, kedves gyerekek, hogy ő lett a rossz gróf. Hiszen, hogy is tanultuk a múltkor, ilyesmivel, hogy magyarok vagyunk, illik foglalkozni? De nem ám!

Bezzeg tudta az illemet az idősebb, a jó grófocska! Nem valamiféle buta szűkkeblűségben leledzett, neki és nemes lelkű, bár a rablógyilkosságban és fosztogatásban, ha úgy adódott, szintén elöl járó barátainak ugyanis szűk keret volt holmi haza, meg mindenféle „nemzet”. Amikor a történelem fura fintora helyzetbe hozta őt, rögtön tudta, mit kell tennie. Addig revánsvággyal várta, hogy visszafizethessen a világnak, az őt megmosolygó embereknek, az őt párbajban kardlappal a teremben körbe-körbe kergető Tisza Istvánnak, s egyáltalán a világnak. És most, 1918 őszén, itt volt a soha vissza nem térő alkalom! A jó grófnak a kisujját sem kellett megmozdítania: rögtön, piff-puff, el is tették az ő jó cimborái láb alól azt a csúnya Tisza István bácsit, akiről kedves, megbízható pénzemberek rendeltek meg lejárató cikkeket és verseket oly hosszú időn keresztül.

S a jó gróf végre adott, adhatott. Először is odaajándékozta egyik, jelzálog által terhelt birtokát a szegényeknek. Ezt hívta földosztásnak. Aztán kedves, megbízható cimborái is beálltak a sorba. Együtt odaajándékozták Kolozsvárt, Kassát, Újvidéket és Szabadkát, Pozsonyt és Munkácsot a jóravaló szomszéd államoknak. Mert a jó gróf annyira jó volt, hogy ő és barátai nem akartak katonát látni.

Azokat a katonákat is csak nézegette a jó gróf, akik átvették a hatalmat 1919 tavaszán, és a Parlament pincéjében kezdték szépen agyonverni azokat a komolyabb, tekintélyesebb embereket, akikkel a jó gróf korábban egy klubban reggelizett. Meg úgy általában mindenkit, aki nem volt szimpatikus nekik. Volt, akit egyszerűen csak belelöktek a Dunába a Lánchídról. A jó gróf ezt csöndben nézegette egészen a nyár közepéig, aztán útra kelt. Szép, új országokban élt a jó gróf: így például Ausztriában, Csehszlovákiában. Utóbbi államban felkereste Edvard Beneš uramat, aki nagyon nem szerette a magyarokat, s akinek új országa éppen a mi országunk felső vidékeiből lett, de hát a jó gróf ekkoriban kezdett rájönni, hogy egyre inkább kommunista, már majdnem annyira, mint a barátai, s egy kommunista nem foglalkozik szűkkeblű nemzetfogalmakkal. Felajánlotta hát szolgálatait jó Beneš uramnak. Ki tudja, miért, de Beneš elzavarta jó grófot.

A rossz gróf bezzeg nem fért a bőrébe. Amikor kiderült, hogy Csehszlovákia-szerte ő a legnépszerűbb, legelfogadottabb magyar vezető, kifejezetten megkereste, bekérette jó Beneš uram: akar-e tárca nélküli miniszter lenni? De a magyarkodó, szűkkeblű, s meglátjátok még, gyerekek, „bizony-fasiszta” rossz gróf kerek perec megmondta, hogy neki nem jön be a magyarokat beolvasztó, a kisebbségek jogait megnyirbáló „csehszlovákizmus”. Majd, ha lesznek kisebbségi jogok, mondta a rossz gróf.

Nem is untatlak titeket a mindenféle ágas-bogas szövevénnyel, kedves gyerekek, amit történelemnek nevezünk, s amit úgyis betiltanak, mint tantárgyat, mire ti felnőttök; maradjunk csak abban, hogy miközben a jó gróf csupa szépet és jót csinált, a rossz gróf egyre gonoszabb dolgokat művelt.

Eközben a jó gróf a nemes vonású Sztálin bácsi legjobb hívévé, kedves, jó felesége, Andrássy Katinka pedig a szovjet diktátor bácsi kémjévé vált. A jó gróf igyekezett mindig a legjobb helyen lenni – például, mikor mindenféle kellemetlenségek adódtak Európa kontinentális részének általa lakott nyugati felén, mint a bombázás, meg a német megszállás, szépen kiment Londonba, s ott olyan csendben alakított egy ellenkormányt, hogy arról a mai napig is alig tudnak egy páran. Mert ő nem akart mások terhére lenni.

Bezzeg a rossz gróf! Merő nemzeti szűkkeblűségből, hogy ő nem hagyja magára magyarjait a megalakuló Szlovákiában, amit a Tiso nevű bácsi vezetett, akiről egyszerűen nem illik beszélni, a rossz gróf képes volt, és ott maradt Pozsonyban. Mi több, parlamenti képviselő is lett. De nehogy azt higgyétek, hogy aztán legalább nyugton maradt. Nem: ő szavazott egyedül ellene a zsidók elhurcolásának. Pedig, ugye tudjátok, gyerekek, hogy a haladó ember mit tesz napjainkban is, ha a szép, művelt Nyugaton valakik, akiket ugye nem PC megnevezni, a nyílt utcán tépik, rugdossák meg a vallási viseletüket hordó zsidó embereket? Úgy van! Köhintünk és félrenézünk. De a rossz gróf még hamis útlevelet is állított elő zsidók menekítésére, ami ugye illegális és büntetendő cselekmény. Sőt, egy lengyel tábornokot is kimenekített Nyugatra. Egy lengyelt! Mondom, lengyelt!!! Hogy tanultuk, mit kell erre a szóra csinálni? Helyes, Malvinka fújol, Pistike azt kiabálja, nácik, nácik. Így tanultuk PC-órán.

De aztán megláthatjátok, gyerekek, mint az életben is, a gonosz elnyeri büntetését és a jó is megkapja jutalmát. A rossz gróf, aki túlélte valahogy a háborút, miután géppisztollyal kereste őt a Gestapo Pozsonyban – ugye, mert nem volt jó, mint a jó gróf, aki ezalatt Londonban teázgatott, ahogy a jók azt megérdemlik – szóval, a háború után, amikor a jó szovjetek és a még jobb csehszlovákok már a háború utolsó napjaiban megfosztották állampolgárságuktól, iskolájuktól, anyanyelvüktől a felvidéki magyarokat, s a pozsonyi magyarokat, vagyontárgyaiktól és lakásaiktól is megszabadítva elkezdték a Duna túlpartjára, Ligetfalvára deportálni, hogy ott éhezzenek csak nyugodtan a baráti csehszlovák belügyi alakulatokkal körülvett, kies helyen, a rossz gróf beállított Gustav Husak bácsihoz. Ő volt a belügyi biztos, később pedig ő volt a baráti csehszlovák nép, hogy magyarázzam, kádárjánosbácsija.

De a rossz gróf nemhogy felajánlotta volna a magyarokkal és a magyarsággal szemben szolgálatait, mint a jó gróf tette Benešnek, hanem a magyarok kitelepítése miatt ógott-mógott, s közvetítőként ajánlkozott abban, hogy hátha találnának valami jobb megoldást.

Na de elmész te ám a… Jött ki a béketűrésből Husák bácsi, és rögtön el is rendelte, vessék tömlöcbe a rossz grófot. Akit aztán el is vittek Sztálin bácsi szép fővárosába, ahol egy másik cudar, rossz emberrel, valami Szolzsenyicinnel gondolkodhattak a közös cellában. De ezeket a reakciós, rossz elemeket még a börtön sem javítja meg: ahelyett, hogy Sztálin és Lenin bácsi műveiről beszéltek volna, a gonosz Szolzsenyicin bácsi szárított kenyérbélből – a dolgozók kenyeréből, ami nem is járt volna nekik, mert ők nem dolgoztak – ruhagombokat készített a rossz grófnak. Mert annak a gombjait is letépték a szovjet bácsik, nagyon helyesen, mert az biztos kellett valakinek.

Bezzeg a jó gróf! Őt már a szovjet bácsik által Debrecenben kihirdetett, ám általuk már Moszkvában kigondolt – mert ott mindenre figyeltek –, új magyar kormányba belegondolták ám a Londonban egyre csak vitézül teázgató, s közben oroszlán-bátorsággal beszélő jó grófot is! És nem is lett ő másnak a nagykövete, mint a Rákosi pajtásnak, de úgy ám! És nem is más állított neki szobrot, mint a Varga Imre bácsi, aki még a Mikus bácsitól, a szép városligeti Sztálin-szobor faragójától tanulta ki a mesterséget, de úgy ám! És nem is kisebb bácsik, mint maga Kovács bácsi is mondott beszédet a jó gróf bácsi szobránál. Az a Kovács bácsi, aki olyan bátor, hogy kimondta: merjünk kicsik lenni, de úgy ám!

Na, a rossz gróf, az pedig megkapta a büntetését. Hogy már megkapta? Petike, te hiányoztál a múlt órán? Vagy egyszerűen nem érted, hogy az osztályárulót nem egyszer kell megbüntetni? Tehát a rossz grófot a biztonság kedvéért Csehszlovákiában is jó sokáig bebörtönözték. Egy alkalommal elő volt neki készítve a szökés, mehetett volna a művelt Nyugatra, teázgathatott volna együtt a jó gróffal, de persze ő nem ment. Ő ennyire megátalkodottan rossz volt. Hogy ő kitart az ott élő magyarok mellett. Magyarok Csehszlovákiában? Ahol tudvalevőleg a csehek laktak, meg a szlovákok? Úgy látszik, a rossz gróf még buta is volt. Maradt tehát a Szibériában megszerzett, két lukas tüdővel. De még a megátalkodott családja sem nyugodott ám! Mert, hogy a rossz gróf nővére is nekiállt volna ám, még amikor a rossz grófot Pozsonyban letartóztatták, a testvérét meglátogatni! Milyen viselkedés ez? El is vitték a ligetfalui koncentrációs táborba, a rossz magyarok közé! Na, és amikor a rossz gróf meghalt, hát a családja még a hamvait kikérte volna. No, de résen állt ám a csehországi Mírov szemfüles börtönfelügyelője! Dehogy adott az ki bármit. Meg is mondta: ez az ember még holtában is árthat nekünk. Ennyire rossz gróf volt a rossz gróf.

Mit kérdezel, Lacika? Hogy kik azok a felvidéki magyarok? Nem jól kérdezel, Lacika. Egyrészt úgy nevezzük őket, hogy „a szlovákok”, mert ugye ott laknak, ez csak világos, nem? Másrészt pedig hallgassátok csak meg, mit mondott erről a jó gróf, amikor még 1947-ben megtörtént a lakosságcsere, és sok-sok magyar bácsi, néni, kisfiú és kislány… igen, Dorka, jól mondod, nem voltam PC, ilyen szavakat tényleg nem használunk, hanem ilyen, meg olyan gender, de most ne bonyolítsuk. Szóval amikor az a sok és sokéle genderű szlovákiai ember átjött ide, akkor a jó gróf megmondta kereken, hogy ő nem örül ennek. Így írta a jó gróf Jászi Oszkár uramhoz intézett levelében:

„A svábokkal szemben folytatott politikájukat is a legnagyobb mértékben helytelenítem. Kiűzés helyett jobb lett volna a volksbundistákat 10 évre megfosztani választójoguktól és az adminisztrációban való részvételtől. Ehelyett most az történik, hogy a kiűzött svábok helyébe beültetik a szlovenszkói magyarokat. Más szóval fasiszták helyett szlovákiai magyar fasisztákat ültetünk be a földbe."

Tehát mi volt a rossz gróf? Jól mondod, Malvinka. A rossz gróf fasiszta volt. Nem is értem, miért tartanak most róla egy egész emlékévet!

A címlapfotó illusztráció.