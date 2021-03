Nőtt az intenzív osztályok terheltsége

Megosztás Tweet



Ahogy több lett a koronavírus-fertőzött sokkal nagyobb lett az intenzív osztályok terheltsége – hangsúlyozta Gál János, a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikájának igazgatója az M1 vasárnap esti műsorában.

Kiemelte azt is, hogy „az intenzív ki fog tartani”. Gál János elmondta, hogy Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora elrendelte plusz 50 intenzív ágy felállítását.

A szakember elmondta: jelenleg azt látni, hogy hogy sokkal több beteg kerül az intenzív osztályra, a fiatalabb korosztályból is. Az egészségügyi dolgozók a rendelkezésre álló eszközökkel és gyógyszerekkel segítik az életben maradás esélyeinek növelését.

Gál János szerint „ez a vírus kiszámíthatatlan”, változik. Ezért is fontos az intenzív terápia érdekében, hogy legyen elegendő lélegeztetőgép – hangsúlyozta. Kérdésre válaszolva elmondta: angol kollégái arról számoltak be, hogy ott is sok ember került kórházba, ami megterhelte az egészségügyi ellátórendszert.

A szakember úgy értékelt:

emberfeletti, amit az egészségügy minden szakterületén, de különösen, amit az intenzív osztályokon végeznek Magyarországon.

Gál János nagyon fontosnak nevezte, hogy minél előbb megkapják az emberek a koronavírus elleni vakcinát. Kiemelte: a Magyarországon engedélyezett oltóanyagok biztonságosak, egyik esetében sem találkoztak komoly szövődménnyel. A Semmelweis Egyetem klinikaigazgatója szerint az oltás beadatása mindenkinek „erkölcsi kötelessége”.

A címlapfotó illusztráció.