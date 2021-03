Járványok kora: Szeretnénk ha lenne magyar vakcina

Megosztás Tweet



Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, hogy hosszabb távon kell gondolkodnunk, a járványok korát éljük.

A konkrét intézkedéseken túl, hosszabb távon is gondolkodnunk kell, hiszen még egyszer nem kerülhetünk ilyen helyzetbe – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Az újraindítás is fontos, de közben biztosítani kell magunkat afelől, hogyha egyszer újraindítottunk, akkor még egyszer ne kerüljünk ilyen helyzetbe – tette hozzá.

Tavasszal már vettünk néhány leckét, hiszen nem volt saját maszk- és kesztyűgyárunk. Ezeket már megoldottuk. Most azt a leckét tanuljuk, hogy nincs saját vakcinagyárunk és saját vakcinánk – magyarázta.

A magyar tudósok is fejlesztenek vakcinát, amivel jelenleg az állatkísérleti fázisban tartanak. „Lassabban mint a nagy multinacionális végek, de a mi tudósaink is ki fogják fejleszteni a vakcinák magyar verzióját”.

„Szeretnénk, ha lenne saját vakcinák a következő időszakra is, hiszen a járványok korát éljük.

Az első madárinfluenzát ideszámítva, ez a a második nagy hullám. Így jó okunk van feltételezni, hogy megtörténhet újabb járványok kitörése is. Ezért erre fel kell készülnünk” – hangsúlyozta.

Nemcsak az a baj, hogy nincs meg a saját fejlesztésű vakcinánk, de nincs olyan gyári, üzemi kapacitásunk, amivel le tudnánk gyártani a tíz vagy tizenötmillió magyar számára elegendő vakcinát. Ezért építünk egy nagy gyárat Debrecenben. Egy év múlva már Magyarország önellátó lesz vakcinából.

A kormányfő elmondta, megállapodtak az izraeli miniszterelnökkel, hogy építenek egy gyárat Izraelben is. Ezáltal lesz egy olyan magyar érdekeltségű gyár az unió területén kívül, amivel szintén fognak tudni vakcinát gyártani.

„Jobb ha az ember két lábon áll, mintha csak az egyiken egyensúlyozna”

– hangsúlyozta.

Az interjúban arról is szó esett, hogy Brüsszel elszúrta a vakcinabeszerzéseket, és ha Magyarország nem rendelt volna keletről is oltást, akkor most nagyon nagy bajban lennénk.

A címlapfotó illusztráció.