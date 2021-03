Folyamatosan, zökkenőmentesen zajlanak az oltások Magyarországon

Megosztás Tweet



Egymillió 230 ezren kapták már meg reggelig legalább az oltás első adagját. Csütörtökről péntekre 80 ezerrel nőtt a beoltottak száma, ami az egyik legnagyobb ugrás a kampány kezdete óta. Az ígéretek szerint az ünnepi hétvégén is folytatódik a tömeges oltás, van hozzá Pfizer-, Szputnyik V- és AstraZeneca-vakcina is bőven – hangzott el az M1 Híradójában.

A Pfizer és a Szputnyik vakcinával oltották be a legidősebbeket a Szent Imre kórházban pénteken. Többségük már a második injekciót kapta meg. Az oltóorvosok szerint biztonságosak az itthon engedélyezett vakcinák: már több mint 22 ezer injekciót adtak mindenféle komolyabb oltási reakció nélkül.

Nő az oltakozási kedv

„Az oltás helye egy kicsit érzékenyebb lett, esetleg piros lesz. Izomfájdalom azért előfordul néha, egy-egy esetben előfordul, hogy valakinek hőemelkedése, esetleg láza is lesz egy-két napig, de ezek a panaszok gyorsan elmúlnak. Komolyabb allergiás reakcióval nem találkoztunk” – mondta Jámbor Zoltán, a Szent Imre Kórház oltópontvezetője.

Ez pedig már a fővárosi Honvédkórház, ahol ugyancsak a második körös oltásokat adták be a legidősebbeknek. A főigazgató azt mondta: a beoltottak számának emelkedésével együtt nő az oltakozási kedv is.

„Nagyon szépen haladunk előre. Nagy öröm látni, hogy akik jönnek vissza második körre, azok mennyire biztonságban érzik magukat, látják és érzik, hogy az immunrendszerük felkészültebb a Coviddal való megbirkózásra”

– értékelt Wikonkál Norbert, az MH Egészségügyi Központ főigazgatója.



Sokan már az ismétlőoltást is megkapták

Veszprémben is a 60 év felettiek oltásánál tartanak. Most 800 olyan ember kapja meg a vakcinát, akit a háziorvos választott ki. Ők néhány napon belül teljesen védettek lesznek.

„Az ismétlőoltás nélkülözhetetlen, ugyanis ugyan már az első oltás következtében is kialakul némi védettség, nagyjából a tizedik nap környékékén már megjelennek ellenanyagok a vérben, de ezek még nem azok az anyagok, amelyek teljesen ki tudják küszöbölni a fertőzéseket” – közölte Bujdosó László, a Csolnoky Ferenc Kórház osztályvezető főorvosa.

Sziklai Miklósnét is megkapta a második adag vakcinát az egyik miskolci oltóponton . Azt mondta: azzal, hogy beoltották, a gyermekeit és az unokáit is úgy tudja meglátogatni, hogy nem kell félnie a fertőzéstől. „Nagyon vártam ezt az oltást. Az elsőt, is a másodikat is, és nagyon örülök, hogy túl vagyok rajta. Semmit nem éreztem az első után sem, most remélem, a mostani után sem fogok” – mondta.

Folyamatosan szállítják az oltóanyagot a kórházakba és a praxisokba országszerte. Csongrád-Csanád megyébe most 110 háziorvosnak küldtek AstraZeneca-vakcinát, amit első és második körös oltásokra használnak majd.

Napi 12 órában adják be az oltásokat

A Híradónak nyilatkozók azt mondták: teljes mértékig megbíznak a magyar szakemberek által engedélyezett vakcinákban. Csongrád-Csanád megyében több ezren kapják meg az első, vagy a második oltásukat a héten. Mindenhol van elég eszköz, és a személyzet is felkészült, sehol sincs fennakadás.

„Az oltások nagyon jó ütemben történnek, négy telephelyünkre hívjuk az oltakozókat. Volt olyan nap, amikor húsz oltóhelyünk működött párhuzamosan annak érdekében, hogy ezt a nagy számú oltást ki tudjuk szolgálni”

– közölte Sümegi Viktória, a Szegedi Klinikai központ orvosigazgató-helyettese.

Kísérők fogadják az oltásra érkező időseket a Tolna Megyei Balassa János Kórházban. Olajozott a regisztráció és a vakcinák beadása is, napi 12 órában. Az oltópontokat egy különálló épületben alakították ki, amelyeken egyszerre akár a kórház 60 munkatársa is részt vesz az oltásokban. Német Csaba intézményvezető úgy fogalmazott: ha a dolgozók és az önkéntesek nem lennének ennyire elkötelezettek, minden szervezés hiábavaló lenne.

Félmillió ember beoltása a terv ezen az oltási héten

„Érzik annak a jelentőségét, felelősségét, hogy a minél nagyobb számú védőoltás kiosztása, az emberek minél nagyobb számban való beoltása az egyetlen lehetőségünk arra, hogy az életünk a normál kerékvágásba visszatérjen" – hangsúlyozta Németh Csaba, a Tolna Megyei Balassa János Kórház intézményvezetője.

A Tolna megyei egészségügy is állja a sarat – ezt már a helyi kormánymegbízott mondta az M1-nek. Horváth Kálmán szerint példaértékű az összefogás a kórház és a kormányhivatal között. Aminek az eredménye, hogy a megye 15 százalékos átoltottsága ha kicsivel is, de jobb az országos átlagnál.

„Nagyon örülök annak, hogy egyrészt folyik egy konzultáció, másrészt az emberek, részben az egészségügyben részben a közigazgatásban, de a helyi polgármesterek is megértették, hogy ezt a betegséget csak így lehet legyűrni, hogyha együtt gondolkodunk, másrészt együtt cselekszünk” – mondta Horváth Kálmán, a Tolna Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja.

A tervek szerint országszerte félmillió embert oltanak be ezen az oltási héten.

Ezzel Magyarország tovább növelheti előnyét a lakosság átoltottságában a többi EU-s tagállamhoz viszonyítva.