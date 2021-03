Több mint száz denevér költözött a sződligeti Nagyboldogasszony-templom tornyába

Megosztás Tweet



Néhány nappal ezelőtt 102 mentett denevért helyeztek ki a Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársai a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal közösen a sződligeti Nagyboldogasszony-templom tornyába, amely egy népes, ezernél is több egyedből álló denevérkolónia lakó-, illetve telelőhelye.

Bár az állatkert vadállatmentő tevékenységének fő profilja a madármentés, segítségre szoruló denevérekkel is nagy számban foglalkoznak. Vadállatmentő központjukban évről évre több száz „bőregér” kerül be, tavalyi például összesen 11 denevérfaj 398 egyedével akadt dolga a vadállatmentésben dolgozó alkalmazottaknak – olvasható a Fővárosi Állat- és Növénykert honlapján.

Az állatok változatos okok miatt kerülnek be a központba, akadnak köztük sérült, legyengült, telelésben megzavart, sőt elárvult egyedek is. Az állatok egy részét jószándékú magánszemélyek juttatják el az állatkertbe, de például a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől és a nemzeti parki igazgatóságoktól is legtöbbször hozzuk kerülnek a segítségre szoruló denevérek. A sérült, beteg állatokat meggyógyítják, a legyengülteket felerősítik, az elárvultakat pedig felnevelik, és ha kell, segítenek nekik a telelés folytatásában is.

A végső céljuk minden esetben az, hogy a mentett állatok visszakerülhessenek természetes élőhelyükre.

A központban lévő mentett denevéreket két szakaszban helyezték vissza természetes élőhelyükre, február 6-án a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság által létesített tiszaugi denevértoronyba került ki 89 rőt koraidenevér, néhány nappal ezelőtt pedig – a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal közösen – az 1932-ben épült sződligeti Nagyboldogasszony-templom tornyába helyezték ki 102 mentett állatot, 86 rőt koraidenevért, 15 fehérszélű törpedenevért és egy duplavitorlájú törpedenevért.

A denevérekről köztudott, hogy előszeretettel telepednek meg ember által emelt építményekben, például padlásokon vagy templomtornyokban,

így kárpótolva magukat az ember térfoglalásáért. A sződligeti templomtornyot is a denevérek választották olyan lakó- és telelőhelynek, amelyet három faj közel kétezer egyede használ közösen.

A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a plébánia között évek óta nagyon sikeres az együttműködés, a közösség örül a denevérek jelenlétének, tisztában vannak természetvédelmi értékükkel és a környezetben betöltött szerepükkel. A szakemberek pedig rendszeresen figyelemmel kísérik a denevérpopuláció alakulását.