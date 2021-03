Miből állnak a bolygók? A pi segít megismerni a világűrt

Megosztás Tweet



A matematika egyik leghíresebb száma – például az Euler-szám mellett – a pi. Értéke röviden, nagyjából 3,14, ezért a pi rajongói március 14-én ünneplik a szám nemzetközi napját 1988 óta, amely 2020 óta a matematika világnapja is.

A pit az euklideszi geometriában a kör kerületének és átmérőjének hányadosaként határozzák meg. Értéke 3,1415926535-tel kezdődik és a végtelenségig tart. Mindegy mekkora kört vizsgálunk, értéke mindig ugyanennyi lesz.

Pitével ünneplik

A 3,14 megegyezik a 3/14 angol dátumozással, valamint 2015-ben ugyanez 3/14/15 volt, vagyis az egyik legpontosabb pi-dátum. Egyben ez a nap Albert Einstein szülétesi dátuma (1879. március 14.) is.

Az ünneplésének ötlete Larry Shaw amerikai fizikusprofesszor fejéből pattant ki, akit a pi hercegeként is emlegetnek. Valójában heccként indult mindez 1988-ban. Ilyenkor a San Franciscó-i Exploratorium nevű természettudományi múzeum kör alakú csarnokában körbejárnak a munkatársak, és fogyasztanak az ünnepi pitéből. Vagy inkább „pi-téből”?

Ez a szó játék angolul is megállja helyét, hiszen a pi és a pie angol szavak is nagyon hasonlók. A Nemzetközi Matematikai Unió és az UNESCO tavalyi döntése alapján 2020-ban először ünnepelhettük március 14-én a matematika nemzetközi napját is.

Mi szükségünk van a pire?

A NASA szerint a pi segít megismerni a világűrt. Ugyanis az űr tele van kör alakú és gömb alakú képződményekkel, és ezek felderítéséhez a NASA mérnökei olyan űrhajókat terveznek, amelyek elliptikus pályán mozognak, henger alakú tartályokból használják fel az üzemanyagot, illetve kör alakú lemezeken mérik a távolságot.

A méréseken és az űrutazáson túl a pit arra is használják, hogy megtudják, miből állnak a bolygók, és milyen mélyek az idegen óceánok, valamint hogy újonnan felfedezett világokat tanulmányozzanak. Más szóval, a pi nagy utat tesz meg a NASA-nál.

