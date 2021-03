Már készülnek a magyar oltási igazolványok

Megosztás Tweet



Már készülnek a védettséget igazoló kártyák az egyik fővárosi nyomdában, amelynek bevezetéséről februárban döntött a kormány. Ezt azok kapják majd, akiket beoltottak vagy igazoltan átestek a fertőzésen. Sokan már a napokban meg is kapják a plasztikkártyát. Az Európai Bizottság is a magyarhoz hasonló védettségi igazolványt tervez kibocsátani. A részletekről a napokban adnak tájékoztatást – hangzott el az M1 Híradójában.



Színes plasztikkártya jobb felső sarkában a magyar címerrel – így néz ki a védettségi igazolvány. Már gyártják a Biztonsági Nyomda egyik fővárosi üzemében, és már meg is kezdték a postázásukat. Név, útlevél- és személyazonosító szám szerepel rajta. Valamint egy adattároló kód, amelyet informatikai eszközzel lehet leolvasni. Megjelölik továbbá az oltás időpontját, a fertőzéséből felgyógyultak esetében pedig az érvényességi időt. Az információkat magyarul és angolul is feltüntetik.

Három csoportba sorolják azokat, akik megkaphatják a kártyát

Az elsőbe tartoznak a beoltottak. Nem kell igényelniük, automatikusan postázzák számukra, mégpedig ingyen. A vakcina beadásának dátuma szerepel a dokumentumon.

A második csoportba azok tartoznak, akik igazoltan átestek a fertőzésen, vagyis rendelkeznek korábbról pozitív teszttel. Ők is ingyen kapják meg, és nekik sem kell kérniük. Itt azonban lesz érvényességi idő, a gyógyulástól számított hat hónap.

A harmadik körbe azokat sorolják, akik átestek a fertőzésen, de nem voltak tüneteik. Utólagos vizsgálattal viszont bizonyítható az ellenanyag a szervezetükben. Nekik 3000 forintot kell fizetniük a kártyáért. Személyesen a kormányablakokban vagy elektronikusan a Magyarország.hu oldalon tudják igényelni. Az ő esetükben az igazolvány érvényességi ideje négy hónap lesz.

Applikációval is igazolható a védettség

A védettségi kártya személyazonosító okmány felmutatásával érvényes. A védettséget applikációval is lehet majd igazolni. Az igazolvány bevezetéséről februárban döntött a kormány. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter akkor azt mondta: a kártya felmentést adhat a karantén alól.

A védettségi igazolvány a kormány újranyitásról szóló online konzultációjában is szerepel. A miniszterelnök márciusban a Kossuth Rádióban arról beszélt, az emberek véleménye alapján döntik el, hogy a kártya milyen többletjogokat biztosítson.

„Ha az emberek úgy gondolják, hogy a védett személyek számára nagyobb szabadságot lehet engedni, majd a konzultáció végén meglátjuk, hogy így gondolják-e a magyarok, akkor ne legyen technikai akadálya, hogy azonnal ezeket a különbözőségeket vagy kedvezményeket meg tudjuk adni azoknak, akik átestek”

– mondta Orbán Viktor miniszterelnök.

Az Európai Bizottság a magyarhoz hasonló védettségi igazolványt tervez kibocsátani, a részletekről a napokban adnak tájékoztatást. Külföldi hírügynökségek úgy tudják, hogy nem számít majd, kinek milyen oltóanyagot adtak be. Vagyis az uniós védettségi kártyát azok is megkapják majd, akiket nem az uniós beszerzésből származó, hanem tagállami hatáskörben engedélyezett vakcinákkal oltottak be.