Folyamatos a vakcinák utánpótlása

Folyamatos az oltás az egész országban, szerdán újabb adag oltóanyag érkezett a háziorvosokhoz. Mostanra már meghaladta az egymillió-százezret a beoltottak száma, közülük mintegy 318 ezren már a másodikat is megkapták. Ezzel Magyarország az Európai Unióban is és világviszonylatban is az élmezőnyben van – hangzott el az M1 Híradójában.