Rendőrségi profilozók szerint állatkínzókból lehetnek sorozatgyilkosok

Kiből lesz az álllatkínzó? Az állatbántalmazó profilja – ezzel a címmel rendezett nemrég online szakmai napot az Állatorvostudományi Egyetemen működő Állatvédelmi Központ. A témát jogász, klinikai szakpszichológus, kriminológus, profilozó, igazságügyi állatorvos, pszichopedagógus és börtönpszcihológus szemszögéből járták körbe. Mivel az elmúlt években ismét emelkedett, tavaly már hétszázra nőtt az állatkínzásos bűncselekmények száma, a téma nagyon is aktuális.

Az állatkínzás és az emberekkel szembeni erőszak nagyon szorosan összefügg – mondta Vetter Szilvia az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának vezetője, az állatkínzók profilját megrajzoló képzés szakmai vezetője, aki az állatkínzásos esetek növekvő tendenciájáról is beszélt.

Ismertette, hogy 2013-ban 867 eset volt, utáni 2017-ig csökkenő tendenciát láthatunk, 2020-ig viszont egyértelműen elkezdett ez a szám növekedni. 800, 500, 700 regisztrált bűncselekményről van szó évente.

„Ez nem tűnik soknak, valószínűleg részben azért, mert egyes cselekmények más jogágakban is szabályozhatók, másrészt pedig egyértelműen óriási a látencia” – hangzott el Vetter Szilviától a Kossuth Rádió Hajnaltáj című műsorában. Elmondta, hogy a bírósági határozatok alapján ki az állatkínzó.

„Ilyenekkel lehet találkozni a határozatokban, hogy antiszociális személyiségzavarban szenved az állatkínzó, amely nem kóros elmeállapot, a szociális normákhoz való alkalmazkodás tudatás hiányát jellemzi. A másik állatkínzó hiányos etikai fékekkel, kifejezett alkalmazkodási nehézségekkel jellemzehető személyiségzavarban szenved, egyes szintű értelmifogyatékosság jellemzi” – fejtette ki a vezető.

Az állatszeretet az ember természetéhez hozzátartozik

– erre hívta fel a figyelmet egyebek mellett Miklósi Ádám az ELTE Etológia tanszékének vezetője.

„Az ember egy természet kedvelő faj, ez egy evolúciós örökség. Az is érdekes, hogy tulajdonképpen az ember kiemelt szerepe, a morális elkötelezettsége a fajunk iránt, egy késői hatás. A gyerekek számára az élővilág többi eleme is épp olyan fontos és épp olyan kapcsolat tud kialakulni a többi lény felé is. Ez azt jelenti, hogy azokat a jelenségeket, amiket mi állatkínzásként jellemzünk, egyfajta devianciának kell tekintenünk a normális, tipikus emberi viselkedéshez képest” – fogalmazott Miklósi Ádám.

Kitanics Márk klinikai szakpszichológus szerint

az állatkínzásig több út vezethet.

„Nemcsak a gazdasági mutatók, hanem az alacsony szociökonómiai státusz, a gyenge intelektus, az organikus rendellenességek, az alkoholizáló életmódból származó rigid, (merev) gondolkodás is mind-mind alapot szolgáltathatnak ahhoz, hogy egy állatot kínozzon valaki. Teljesen másként látja a világot, nem érti meg, vagy nem látja mások szenvedését. Az a személy, aki ezt látja otthon, hogy az állatot gyötörni, kínozni, ütni kell, akkor természetesen ő is ezt a modellt fogja követni” – jelentette ki Kitanics Márk.

Ráth Éva bűnügyi profilozó egyebek mellett azt mutatta be,

hogyan válhat az állatkínzóból az emberekre is veszélyes elkövető, például sorozatgyilkos.

Kijelentette, az állatkínzók gyermekkorában extrém módon megtalálható bántalmazás a családon belül a mikrokörnyezetben, és a nagyobb környezetükben.

„Az állatokkal való kegyetlenkedés ennek a kivetítése, hiszen az állat is ugyanolyan gyenge és védtelen, amilyen ő volt abban a korban, amikor ő ezt a testi lelki bántalmazást el kellett, hogy viselje. A gyermekkorban állatot kínzók a későbbiekben ugyanezt a módszert használják az emberöléseknél, amit az állatok kínzásánál használtak korábban” – szögezte le.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja vissza.

