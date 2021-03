Koronavírusosan járta az országot Dobrev Klára?

Megosztás Tweet



Fejfájás, láz és levertség voltak a tünetei Dobrev Klárának. A DK EP-képviselője múlt pénteken írt arról a Facebookon, hogy elkapta a koronavírust, és „kényszerpihenőt tart”. Előtte azonban az ország több pontján is kampányolt Gyurcsány Ferenc felesége, ráadásul több helyen maszk nélkül jelent meg – hangzott el az M1 Híradójában.

„Nem tagadom, én is megszenvedem ezt a betegséget, de a lázon, fejfájáson, levertségen túl nincs baj. Hogy is lehetne: amíg van húsleves, és vagytok ti” – számolt be egészségi állapotáról Dobrev Klára miután múlt pénteken kiderült róla, hogy ő is elkapta a koronavírust.

Gyurcsány Ferenc felesége több mint egy hete, a járvány harmadik hullámának kellős közepén indult országjárásra.

Szeged után Tatabányára, majd pedig Szombathelyre, Dunaújvárosba, Salgótarjánba és két fővárosi kerületbe látogatott, ahol polgármesterekkel és helyi DK-s vezetőkkel találkozott. A közösségi oldalára feltöltött fotók alapján tette mindezt úgy, hogy nem viselt védőmaszkot, miközben a roadshow egyik állomása után az ATV stúdiójában azt állította: betartják a maszkviselés szabályait.

„Nagyon vigyázunk, tehát tényleg folyamatosan maszk van rajtunk, folyamatosan kezet fertőtlenítünk, igyekszünk távolságot tartani” – mondta Dobrev Klára.



Dobrev a történtek után a Blikknek arról panaszkodott, hogy nem tudni, kitől kapta el a fertőzést.

Közölte: olyan gyorsan terjed a járvány, hogy gyakorlatilag már nincs olyan ember, akinek a szűkebb-tágabb környezetében ne lenne fertőzött.

De nem csak Gyurcsány Ferenc feleségével, a keleti vakcinák egyik harcos elutasítójával fordult nagyot a világ. A napokban a 6,3 milliárd forintos adócsalással megvádolt Czeglédy Csaba – Gyurcsány Ferenc ügyvédje – is arra való hivatkozással mondta le múlt héten a büntetőperén való részvételt, hogy elkapta a koronavírust.

Igaz, a közösségi oldalára feltöltött fotó tanúsága szerint akkor épp futni indult.

Ettől függetlenül ő is találkozott Dobrev Klárával, így kérdés: a DK várható miniszterelnök-jelöltje hány embert fertőzhetett meg, míg körbe utazta a fél országot.

