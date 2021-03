Folyamatos az oltások kiszállítása az oltópontokra

Megosztás Tweet



Egymillió-negyvenhétezer ember kapta meg eddig legalább az oltás első adagját. Megoszlik a szakértők véleménye, de legalább még másfél-két millió embert be kellene oltani, hogy komolyabb lazítás jöhessen. Kedden ismét több típusból sok tízezer adag vakcinát szállítottak a kórházakba, illetve a kormányhivatalokhoz. Százhúszezer adag Pfizer-vakcina az országba, és ettől a héttől már lehet használni egy korábbi, 100 ezres orosz szállítmány adagjait is – hangzott el az M1 Híradójában..

A Debreceni Egyetem központi gyógyszertárába ma reggel érkezett 936 ampulla Szputnyik V vakcina, ez a mennyiség 4680 regisztrált első oltásához elegendő, továbbá ezen a héten már több mint ezren megkapják a második oltásukat a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának 30 oltópontján.

Elmondhatjuk, hogy vakcinadömping van. A múlt héten kaptunk AstraZeneca vakcináka, tegnap Moderna vakcinákat, és a mai napon érkezett meg a Szputnyik V az 1-es és 2-es oltásokhoz – mondta Buchholcz Gyula, a Debreceni Egyetem egyetemi főgyógyszerésze. Kora délután megérkezett az intézménybe az Pfizer oltóanyagszállítmány is, több mint öt és félezer adag.

A győri Petz Aladár Egyetemi Oktatókórházba is újabb Pfizer vakcinaszállítmány érkezett kedden, több mint háromezer ember beoltására elegendő mennyiség. Körülbelül 3500 adag Pfizer vakcina érkezett ismét, ahogy a múlt héten is, és folyamatosan most a 60 év feletti krónikus betegeket oltjuk ezzel a vakcinával – közölte Fehér Rózsa oltópontvezető.

A Szegedi Klinikai központba csaknem ezer adag Szputnyik V oltóanyag érkezett kedd reggel. Az egyes komponensből 812 darab és 176 darab pedig a másodikból, vagyis az emlékeztető oltásból. Ezt azoknak adják be, akik három héttel ezelőtt már megkapták az első injekciót.

Miskolcra is megérkezett az orosz oltóanyag, a megyei kórház központi gyógyszertárának hűtőkamrájába tették az első és a második komponens oltóanyagait. A központi kórház oltópontján eddig 25 000 embert oltottak be.

„Ez a fajta vakcina két komponensből tevődik össze. Az első komponens így több, mint ötezer páciens beoltására elegendő. Emellett megérkezett a második komponense is ennek a vakcinának. Ez a már korábban oltásban részesültek ismétlő oltásában kerül felhasználásra”

– mondta Kozma Ádám főgyógyszerész.



Újabb szállítmány érkezett az orosz Szputnyik V vakcinából az Egri Markhot Ferenc Kórházba is. Ez azonban már más hatóanyagokat tartalmaz, mint az első oltóanyag.

Érdekesség a Szputnyik vakcinánál, hogy itt az első és a második komponens különbözik, tehát nagyon odafigyelünk a tárolásra, térben is és időben is elkülönítjük őket – tájékoztatott Orosz Krisztina, a Markhot Ferenc Kórház stratégiai igazgatója.

Több fővárosi oltópontra is szállítottak koronavírus elleni vakcinát kedden. Az Országos Korányi Pulmunológiai Intézetben pédlául több mint kétezer ember beoltására elegendő Pfizer oltóanyagot helyeztek el a –79 Celsius-fokra hűtött fagyasztóba.

A Dél-pesti Centrumkórházba pedig majdnem 6000 adag Pfizer vakcina érkezett.

A fővárosi kormányhivatal délután kezdte meg több mint 3000 adag brit–svéd oltóanyag kiszállítását, a 918 Budapesti háziorvosi praxisba. Ezekkel mostantól az oltásra regisztrált 60 év felettieket oltják majd.

Ez Budapesten 31 200 ember beoltására elegendő mennyiség. Ezekből 9000 ember az, aki a második oltást kapja, és a maradék 22 000 ember pedig az lsőt. Az AstraZeneca típusú oltást a háziorvosok fogják beadni, ahogy ez korábban is volt. Minden háziorvosi praxisba jut ilyen oltóanyag – hangsúlyozta Sára Botond kormánymegbízott.

A vírusmutációk gyorsabban terjedhetnek, súlyosabb tüneteket okozhatnak, és a fiatalabbakra is nagyobb veszélyt jelentenek. Erről már a Dél-pesti Centrumkórház infektológusa beszélt a Híradónak.

„A kórházba kerülő koronavírus-fertőzöttek egyre fiatalabbak, ma már nem ritka, hogy 30–40 éves, aki súlyos állapot miatt kórházba kerül. Ez abszolút jellemző az újfajta törzsekre, és emiatt kell azt mondanom, hogy igenis mindenki, nemcsak az idősek, hanem a fiatalabb korosztály is vigyázzon magára, és mindenki regisztráljon és vegye fel a védőotlást, mert csak így tudjuk a járványt megakadályozni” – mondta Szlávik János infektológus.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a brit és a cseh variáns ellen is megfelelő védelmet nyújt valamennyi Magyarországon forgalomban lévő vakcina. Ezért is fontos most az oltási kampányt felgyorsítani.

A címlapfotón háziorvosoknak szánt brit-svéd koronavírus elleni oltóanyagot, AstraZeneca-vakcinákat pakol autóba a fővárosi kormányhivatal munkatársa az intézmény parkolójában, a XIII. kerületi Teve utcában kialakított logisztikai bázison 2021. március 9-én. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)