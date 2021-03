Cáfolja a főváros, hogy csaltak az oltásokkal a Pesti úti idősotthonban

Megosztás Tweet



Cáfolja a főváros, hogy a Pesti úti idősotthonban bárki törvénytelenül, az oltási rendet megkerülve kapott volna vakcinát. Szerintük csak a lakók kaptak oltást és azok, akik az idősekkel közvetlenül kapcsolatba kerülhetnek. Az M1 azért érdeklődött a Fővárosi Önkormányzatnál, mert a sajtóban megint megjelentek olyan hírek, hogy „csaltak az oltásokkal” a Pesti úti otthonban.

Látogatási tilalom van a Pesti úti idősek otthonában is. Az otthon működéséhez nélkülözhetetlen személyzeten kívül más nem mehet be és nem jöhet ki. A szabályok egyértelműek: az időseket rokonaik nem látogathatják.

Sajtóhírek szerint viszont lehetnek kivételek, például az intézmény vezetőinek családtagjai – a Pesti Srácok írt korábban arról, hogy egyes vezető beosztású dolgozók nem veszélyeztetett korcsoportú rokonait is az otthonban olthatták be, soron kívül. Az ügy újabb részleteiről most a Ripost közölt cikket Vakcinalopás a Pesti úti idős otthonban, így csaltak az oltásokkal címmel.

A fővárosi fenntartású idősotthon ápolói arról számoltak be a lapnak, hogy „az otthon vezetői közül többen hozzátartozóik papírjait csempészték be az idősek egészségügyi dokumentációja közé, hogy ők is megkaphassák az oltást” – az időseknek szánt vakcinából. Arra is volt példa – írja a Ripost, hogy az egyik vezető a 22 éves, egészséges fiát akarta beoltatni, azt állítva: a fiú az intézményben dolgozik. Ő az oltásra várakozó idősek között, a sorban állva szúrt szemet az ápolóknak, így bukott le.

A Ripostnak egy másik dolgozó pedig arról beszélt, hogy a vezetők rokonait becsempészték az épületbe, hogy őket is beoltsák az időseknek küldött vakcinából. Telefonon és írásban is kerestük az intézményvezetőt, aki szóban a fenntartóhoz irányított, az írásban feltett kérdésekre pedig nem válaszolt.



A Fővárosi Önkormányzat válasza szerint senki nem kapott vakcinát az otthonban törvénytelenül. Úgy fogalmaznak: azokat oltották be, akik kapcsolatban vannak az idősekkel. Tehát a szakápolókat, a fizikai dolgozókat, a biztonsági őröket, a büfé eladóit és az önkénteseket – írja a főváros.

Nem ez az első eset, hogy botrányba keveredik a fővárosi fenntartású Pesti úti idősek otthona.

Az első hullámban a tömeges megbetegedések miatt a kormány beavatkozására volt szükség, mert Karácsony Gergelyék nem tudtak megbirkózni a fertőzéshullámmal.

Müller Cecília országos tiszti főorvos akkor személyesen tájékozódott a helyszínen, és az ügyben indult vizsgálat súlyos hiányosságokat tárt fel: egyebek mellett nem volt elég védőfelszerelés, fertőtlenítőszer és a higiéniés körülményekkel is komoly gondok voltak.

A bejárásra Karácsony Gergely főpolgármester nem ment el, helyettesét a DK-s Gy. Németh Erzsébetet küldte maga helyett. Később az idősek rokonai azt is elmondták: április elején az intézményben nem volt orvos, a betegeket nem látták el, a mosással is spóroltak, illetve az időseket alig fürdették, többen rühesek is voltak.

Karácsony Gergely később sem ment el a fővárosi fenntartású intézménybe, ahol kialakult a járványgóc. Csak a közösségi oldalán próbálta hárítani a felelősséget a balliberális főpolgármester, azt bizonygatva, hogy a kormány és nem a fenntartó önkormányzat a felelős a történtekért. Az intézményben végül több százan fertőződtek meg, és több mint ötvenen meghaltak.