„Átlagos panelház” előtt fotózkodott Jakab Péter

Nem urizál, nem él nagylábon, és nem igaz, hogy csak megjátssza az átlagembert – erről írt a Facebook-oldalán Jakab Péter, a Jobbik elnöke. Egy „átlagos panelház” előtt le is fotózta magát, a bejegyzés szerint abban a házban bérel magának lakást. Jakab Péter „urizálásáról” szóló hírek akkor erősödtek fel a sajtóban, amikor kiderült, hogy februári balesete idején sofőrrel közlekedett. A kormánypártok szerint a Jobbik elnöke havonta hatmillió forintjába kerül az adófizetőknek – hangzott el az M1 Híradójában.

„Nem tudtam, hogy érdekes lehet, hol élek, de miután tegnap a köztévé kamerával jött Miskolcra, hogy lefilmezzék a lakásom – hátha találnak egy kis luxust – megmutattam magam” – írta Jakab Péter közösségi oldalán hétfőn, egy állítása szerint fővárosi panelház előtt készült kép mellé. A Jobbik elnöke a bejegyzésben azt állította itt él, amikor Budapesten tartózkodik.

Nem állt a kamerák elé Jakab Péter

Az M1 stábja vasárnap szeretett volna interjút készíteni a Jobbik elnökével, hogy megkérdezze, mire fordítja az állam által biztosított forrásokat, Jakab Péter azonban nem állt kamera elé.

Szerény életvitelét pártelnökké választása óta közösségi oldalán folyamatosan próbálja bizonygatni. Többnyire olyan ételekkel, amelyeket ő maga a szegényebb társadalmi rétegek betevőjének tart. Az elmúlt hónapokban többször pózolt például parizerrel, Piros Arannyal vagy paprikás krumplival.

Utóbbiról paprikás krumpli index néven egy videósorozatot is indított. Ebben az árakról panaszkodva fejtegette, hogy az étel a mindennapjai része, és hozzá hasonlóan az átlag magyarok is ezt eszik.

Jakab Péter az egyik legjobban kereső képviselő

Az Origo információ szerint Jakab Péter mintegy két és fél millió forintos fizetésével nem pusztán az egyik legjobban kereső képviselőnek számít, és jövedelme alapján a legtöbbet keresők egy százalékába tartozik, a pártelnöknek több juttatás is jár fizetése mellé. A portál arról is írt, hogy budapesti hivatali lakás használatára több mint négyszázezer forintot költhet, irodakerete pedig meghaladja a 847 ezer forintot. Az Origo számításai szerint a Jobbik miniszterelnök-jelöltjének juttatásai a hatmillió forintot is meghaladják.

„Álszent, hogy miközben megpróbálja eljátszani a nép egyszerű gyermekét, addig Jakab Péter havi hatmillió forintba kerül az adófizetőknek” – közölte a KDNP frakciószóvivője, Nacsa Lőrinc.

A kormánypártok szerint az ellenzéki képviselők egyfajta választási színdarabként leosztották egymás között a szerepeket. Nacsa Lőrinc úgy fogalmazott: a baloldal a kormány ellen harcol és nem a vírus ellen, és ebből Jakab Péter vezetésével a Jobbik is bőven kiveszi a részét.

