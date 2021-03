Minden, amit a hétfőtől érvényes szigorításokról tudni kell

Megosztás Tweet



Új szakaszába lép a védekezés hétfőtől, két hétre szigorúbb védelmi intézkedések lépnek életbe: újra digitális oktatás lesz az általános iskolákban, az alapvető cikkeket árusító üzleteken kívül minden bezár, a szolgáltatások nagy része szünetel, és mostantól minden közterületen maszkot kell viselnünk. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.

Nyitva tarthatnak az élelmiszerboltok, a drogériák, a patikák, a psoták és a bankok is. A plázákban csak ezek lehetnek nyitva.

További kivételek az építőipr működéséhez szükséges üzletek és a mezőgazdasági boltok.

Működhetnek a benzinkutak, nyitva lehetnek a piacok, és március 8-án a virágboltok is.

Nem zárnak be a bölcsődék, mivel az új szabályok az óvodákra és az iskolákra vonatkoznak.

A szolgáltatások helyszínei zárnak be, például a fodrászat vagy a kozmetika, de egy vízvezetékszerelő kimehet a munkavégzés helyére.

Az éttermekben továbbra is lesz lehetőség elviteles vásárásra.

A hivatalokban lesz ügyfélfogadás, és a postai és csomagküldő szolgálatatások is működhetnek majd.

A játszóterek nyitva lehetnek, de maszkot kell viselni ott is, ahogy minden közterületen.

Az esti kijárási tilalom továbbra is érvényben marad. Tehát este 8 és reggel öt óra között továbbra is csak különösen indkolt esetben (pl. munkavégzés, kutyasétáltatás) lehet az utcán lenni. A másik embertől lehetőség szerint legalább másfél méter védőtávolságot kell tartani.

A munkavégzés lehetséges, de ahol lehet, otthoni munkavégzést javaslunk.

Az államigazgatásban otthoni munkavégzés rendelhető el, kivéve a védekezésben közreműködők esetében. Megengedettek az igazolt sportolók edzései, a meccsek kizárólag zárt kapuk mögött lehetségesek. A parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak. Szigorítjuk a határátlépést, de a tranzit- és teherforgalmat nem korlátozzuk.

Harminc napra ingyenes lesz az internet a digitális oktatásban résztvevőknek – erről a kormányszóvivő beszélt a közösségi oldalára feltöltött videóban. Szentkirályi Alexandra azt mondta: a szolgáltatónál kell jelezni, ha valaki igényli az ingyenes szolgáltatást, amit a következő számlán írhatnak jóvá – hangzott el az M1-en.

Az önkormányzatok kérésére a kormány hétfőtől is biztosítja az óvodákban és az iskolákban a gyermekfelügyeletet – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton az MTI-vel.

Gulyás Gergely emlékeztetett arra, hogy a koronavírus-járvány terjedésének csökkentése érdekében hétfőtől április 7-ig, a tavaszi szünet végéig bezárnak az óvodák, az iskolák hétfőtől online oktatásra térnek át. Hozzátette: mindenkit arra kérnek, hogy ha van erre módja, akkor otthon oldja meg a gyermekfelügyeletet.

„Nőnap virág nélkül? Na még mit nem!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A virágboltok március 8-án nyitva tarthatnak, hiszen mégiscsak nőnap lesz, és így a virágboltosok is el tudják adni készleteiket – fejtette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban.

Közműszolgáltatók ügyfélszolgálatai és a bíróságok is bezárnak – közölték a közműszolgáltatók szombaton. Hétfőtől március 22-ig felfüggesztik a személyes ügyintézést, és digitális platformokon (online, telefonon, illetve e-mailben) várják a megkereséseket – erről tájékoztatta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH), az ELMŰ-ÉMÁSZ energiacég, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., az E.ON Hungária Csoport és a Fővárosi Vízművek is szombaton az MTI-t.

Továbbra sem szükséges a lejáró okmányok miatt kormányablakba menni. Nem befolyásolják a kormányablakok nyitva tartását a március 8-án életbe lépő szigorítások, de azt kérik, hogy az ügyfelek csak a legszükségesebb, halaszthatatlan ügyekkel keressék fel ezeket, lehetőség szerint válasszák az elektronikus ügyintézési lehetőségeket – közölte a Miniszterelnökség szombaton.

A magyarországi egyházak többsége online tart szentmiséket; ahol lesznek templomi szertartások, ott szigorúan be kell tartani a hétfőtől érvényes védelmi intézkedéseket - erről Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára beszélt az M1 vasárnap reggeli műsorában.

Közzétette a kormány a honlapján pénteken, mely ágazatok kapnak segítséget a bővített bértámogatás révén.

Az érintett tevékenységi körök az alábbiak:

Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

Audio-, videoberendezés kiskereskedelme

Textil-kiskereskedelem

Villamos háztartási készülék kiskereskedelme

Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

Könyv-kiskereskedelem

Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem

Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

Sportszer-kiskereskedelem

Játék-kiskereskedelem

Ruházat kiskereskedelem

Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem

Óra-, ékszer-kiskereskedelem

Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme (kivéve az optikai és mezőgazdasági tevékenység)

Használtcikk bolti kiskereskedelme

Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

Videokazetta, lemez kölcsönzése

Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése (kivéve építési és szerelési munkához kapcsolódó cikk kölcsönzése)

Egyéb foglalás

Szerencsejáték, fogadás, kivéve a totózó és lottózó

Szórakoztatóelektronikai cikk javítása

Lábbeli, egyéb bőráru javítása

Bútor, lakberendezési tárgy javítása

Óra-, ékszerjavítás

Egyéb személyi, háztartási cikk javítása (kivéve kerékpár javítása)

Fodrászat, szépségápolás

M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme

Oktatási intézményben működő vállalkozások esetén

Egyéb vendéglátás

Járművezetés oktatás

M.n.s. egyéb oktatás

Oktatást kiegészítő

Orbán Viktor miniszterelnök egy hétvégi Facebook-videóban úgy fogalmazott: a következő két nehéz lesz, hiszen az üzletek közül is többet be kell zárni és a szolgáltatások egy része is szünetel.

„Akiket ez érint, nehéz helyzetbe kerülnek. Segíteni fogunk, senkit sem hagyunk az út szélén” – emelte ki a miniszterelnök, aki elmondta, hogy a bértámogatás mellett a bajba került vállalkozásoknak egész március hónapra elengedik a munkáltatói járulékot és az üzletek bérleti díját, ezen kívül a adóelengedésben is részesülnek. Orbán Viktor korábban úgy fogalmazott: ahhoz, hogy húsvétkor nyithassunk most zárni kellett.

A szakemberek szerint a megoldást a vakcina jelenti, csak a tömeges átoltottsággal vethetünk véget a járványnak. Magyarországon a koronavírus elleni oltás ingyenes és önkéntes, minden forgalomba hozott vakcina hatékony és biztonságos.

Regisztrálni a Vakcinainfo.gov.hu internetes oldalon lehet.

