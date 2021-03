Hétfő hajnalban életbe léptek az új intézkedések

Megosztás Tweet



Az üzletek egy része ma már nem nyithatott ki, az általános iskolások otthon tanulnak, az óvodák bezártak, az utcára minden településen csak maszkban lehet kimenni. Azért teljes zárlatról így sem lehet beszélni: sok bolt nyitva van, működnek a webáruházak, van házhoz szállítás, az éttermekben is főznek elvitelre – hangzott el az M1 Híradójában hétfőn.



A hétvégén sokan kihasználták a zárás előtti utolsó pillanatot a vásárlásra. Tömeg hömpölygött az üzletek előtt.

Mától az üzletek nagy többsége zárva van, de a plazákban működő posták, patikák vagy bankfiókok nyitva lehetnek.

„A bevásárlóközpontban a mai naptól kezdve is nyitva tartanak azon üzletek és szolgáltatóegységek, amelyekre erre a kormányrendelet lehetőséget ad” – mondta Kordé Anita, a Pécs Plaza marketingvezetője.

Bár hétvégén nagy volt a forgalom, a kereskedelmi szövetség szerint elmaradt a tavaly tavaszihoz hasonló felvásárlási láz. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára, Vámos György az M1-en azt mondta: folyamatos a hazai élelmiszer-ellátás és nincs szükség felhalmozására.

„Az élelmiszerboltokban is csak egy nagyon gyenge forgalomélénkülést lehetett látni, ami akár a hónap elejének vagy egy pénteki napnak is köszönhető, tehát a vásárlók megértették, hogy semmi értelme előre felhalmozni, semmiféle pániknak a jelét nem tapasztaltuk, az alapvető üzletek továbbra is változatlanul nyitva lesznek”

– hangsúlyozta Vámos György.

Sok szolgáltatás szünetel, de vannak kivételek

Mától tehát sok üzlet bezárt. Kivételek az élelmiszerüzletek, a piacok és a háztartási terméket árusító üzletek, a patikák és a drogériák, a benzinkutakkal és a dohányboltokkal együtt. Nem zárnak be egyebek mellett az újságosok, a mezőgazdasági üzletek, az állateledel boltok és az állatgyógyszertárak sem. A kertészetek és a faiskolák szintén fogadhatnak vásárlókat.

Sok szolgáltatás is szünetel mától, de itt is vannak kivételek. A posták és a bankok is nyitva tartanak. A csomagküldésről és a házhoz szállításról sem kell lemondani, ahogy a tisztíttatásról és a mosodákról sem. Az autó- és gépszervizek továbbra is üzemelhetnek. Ahogy az állatorvosi rendelők, a magánegészségügyi szolgáltatók, valamint az ügyvédi irodák is. A lottózók és autókölcsönzők is fogadhatják a vevőket a következő két hétben.

A fővárosban megszokott hétfő reggeli dugó is elmaradt, az utakról hiányoztak az iskolásokat és óvodásokat szállító szülők. Mától a közpiskolások mellett az általános iskolák és az óvodák is zárva vannak.

Jól jönnek a tavaly tavaszi tapasztalatok

„A digitális tanrend nem új az iskolák számára. A tavaly tavaszi tapasztalatok jól jönnek most” – fogalmazott a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Horváth Péter elmondta: abban bíznak hogy a legközelebbi nyitás már minden tanulót érinthet.

„Ha rohamosan nő a vakcinabeadások száma, ha rohamosan nő az oltottak száma, a pedagógusok is egyre többen kerülnek be az oltottak körébe, akkor talán lesz olyan biztonságos helyzet, és ha a számok is, az előrejelzések is azt mutatják, hogy biztonságosabb a környezet, akkor mi bízunk abban, hogy az iskolákba is vissza lehet térni” – tette hozzá.

Digitális térben a bíróságok is

Nemcsak a tanrend került át a digitális térbe, hanem a bírósági tárgyalások is.

Mától nem tartanak személyes jelenlétet igénylő nyilvános üléseket, és szünetel a személyes ügyfélfogadás is. Büntetőügyekben a vádemelés után a tárgyalást és nyilvános ülést április 5-e utáni időpontra kell kitűzni, illetve a már kitűzötteket akkorra kell elhalasztani, feltéve, hogy az eljárási cselekmény online módon nem tartható meg.

A mai naptól lakott területen belül mindenhol kötelező a maszkviselés.

A címlapfotó illusztráció.