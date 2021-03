Már a hétvégén elérheti az egymilliót a beoltottak száma Magyarországon

Megosztás Tweet



Szervezetten és nagy számban folyik az oltás, ezért a hétvégén a beoltottak száma elérheti az egymillió főt – mondta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár az M1-nek. Kovács Zoltán úgy fogalmazott: azért is ilyen sikeres az oltási terv, mert már öt oltóanyaggal védekezünk a koronavírus ellen.



„Ezen a hétvégén a terveink szerint újabb százezer honfitársunk kaphatja meg az oltást és ezzel holnap estére átlépjük az egymilliós határt. Nem mintha ez egy verseny lenne, bár sok szempontból természetesen az egészségünk és a vírus legyőzése érdekében valamilyen szempontból az. Európában a másodikak vagyunk jelen pillanatban és ezzal az ütemtervvel az előttünk álló hetekben az európai lista élére fogunk kerülni” – közölte Kovács Zoltán.

„A magyar oltási terv az unión keresztül beszerzett vakcinán kívül kínai és orosz oltóanyagot is felhasznál ennek köszönhetjük egyébként azt, hogy gyorsabban tudunk haladni, mint Európa többi része. Az oltás ütemezett és tervszerű végrehajtása, az oltási terv végrehajtása a kulcsa annak, hogy a lehető leggyorsabban, lépésről lépésre visszatudjunk majd térni a normális életünkhöz” – emelte ki.

Hozzátette, ezért volt szükség arra, hogy a kormány a következő két hétre egy olyan zárást, egy olyan szigorítást hajtson végre, ami az oltási renddel és az oltás menetével együtt lehetővé teszi a minél hamarabbi újranyitást.

Folytatódott az idősek oltása

Néhány pillanatig tartott csak a vakcina beadása egy székesfehérvári oltóponton. Itt a Pfizer vakcinájával folytatták az idősek oltását „Nem félek, mert én már az influenza oltást is hosszú évek óta kapom. Gyógyszert szedek, nem félek tőle” – mondta egy beoltott.

A páciensek már napokkal korábban tudták, hogy mikor és hol kapják meg az oltást. Ezért sehol sem volt fennakadás, mindenki pontosan jött a megadott időpontra, így tumultus sem alakult ki.

„Nagyon lelkesen jönnek, nagyon várták már. Ugye az idős korosztályt oltjuk és nagyon örülnek, megkönnyebbülnek” – közölte az M1-nek nyilatkozó háziorvos.

Rövid kikérdezés, adategyeztetés és már jöhet is az oltás.

Kecskeméten a Pfizer vakcinájával oltanak be a hétvégén 2700 embert. Az oltandók között olyanok is vannak, akik már a második adagot kapják meg. Azért, hogy mindenki fel tudjon készülni az oltásra a kormányzati tájékoztatók mellett az oltópont is több információt közzétett.

„Mindenki letöltheti a vakcinainfóról illetve egyéb oldalakról a beleegyező nyilatkozatot, azt kitöltve tud már ide érkezni. Ha ez a kitöltött tájékoztató nála van és a megbeszélt időpontra érkezik, akkor gyakorlatilag pár perc alatt az oltás megtörténhet” – ismertette Horváth Zsolt a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház orvosigazgatója.

Ötszázan kapják meg a második adagot a Szent János kórházban

A hét közepén még a Pfizer vakcinájával oltottak, a hétvégén pedig 500 ember kapja meg az orosz oltóanyag második adagját a Szent János Kórházban.

„Komoly nálunk az oltási hajlandóság, mind korábban az egészségügyi dolgozók, mind most, a lakosság körében. Ami a mellékhatásokat illeti, nagyon enyhe mellékhatások esetleg előfordulhatnak, de komolyabbat mi nem tapasztaltunk” – fogalmazott Janecskó Mária a Szent János Kórház és Szakrendelő oltóközpontjának vezetője.

„Az oltási program rendben halad” – mondta az oltási munkacsoport vezetője pénteken. György István hozzátette: csütörtökön több mint 77 ezer oltást adtak be és

ezen az oltási héten több mint 400 ezren kaphatnak vakcinát

„114 660 Pfizer vakcinát tudunk beadni, mintegy 40 ezer fölötti Moderna vakcinát tudunk beadni, és mintegy 250 ezer Sinopharm vakcina beadására van lehetőség ez utóbbit a háziorvosok fogják beadni, míg a Ppfizer vakcinát a kórházi oltópontokon adjuk és a Moderna vakcina esetében szociális intézményekben” – jelentette ki György István területi közigazgatásért felelős államtitkár.

Mérföldkőhöz érkezik ezen a hétvégén az oltási kampány” – mondta Szlávik János az M1.-nek.

Az infektológus hangsúlyozta:

vasárnap estig az összes beoltott száma átlépheti az 1 milliót Magyarországon, ami a népesség több mint 10 százaléka.

„Ez már egy nagyon komoly átoltottságot jelent. Természetesen a járvány megfékezéséhez még több embert kell beoltanunk, de ez mutatja azt, hogy az emberek szeretnék az oltást és nagyon sokan érzik úgy, hogy csak az oltással tudnak hatékonyan védekezni. Szinte bármelyik oltással, ami elérhető” – közölte Szlávik János infektológus.

Hozzátette: bár az oltások különböző módszerrel készülnek,

minden itthon engedélyezett vakcina alkalmas arra, hogy a koronavírustól megvédjen és elkerülhető legyen a súlyos betegség kialakulása.

A címlapfotó illusztráció.