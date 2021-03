Nyitva maradnak a bölcsődék – újabb részletek derültek ki a hétfőn életbe lépő szigorításokról

Megosztás Tweet



Nem zárnak be a bölcsődék, nőnapon nyitva lehetnek a virágüzletek – újabb részletek derültek ki a hétfőtől életbe lépő szigorításokról. Orbán Viktor miniszterelnök már aláírta az új rendelkezésekről szóló rendeletet, amelyet a Magyar Közlönyben tesznek közzé.

Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta: „Nehéz két hét vár ránk. Együtt újra sikerülni fog.”

„Most írtam alá azokat a rendelkezéseket, amelyek meghatározzák az életünket a következő két hét során. Nehéz szívvel írtam alá őket, nehéz két hét vár ránk, mindenkinek segíteni akarunk, senkit nem hagyunk az út szélén, de ha húsvétkor nyitni akarunk, akkor most zárnunk kell. A vírus elleni háború utolsó szakaszában a célegyenesben vagyunk. Együtt újra sikerülni fog” – jelentette be közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

Az új rendelkezéseteket még nem tették közzé a Magyar Közlönyben, ennek ellenére néhány új információ már kiderült.

A bölcsődék például nyitva maradnak.

Amiben most vagyunk, az a harmadik hullám, és azt most már mondhatjuk, hogy a második hullám erősebb volt, mint az első, és ez a harmadik erősebb lesz mint a második volt. Ez azt jelenti, hogy a legnehezebb időszakra kell fölkészülni, az intézkedéseknek is ehhez a tényhez kell igazodniuk. Ezért döntöttünk úgy, hogy a középiskolákra vonatkozó eddigi szabályozás fönnmarad, digitális oktatás volt már a megelőző hónapokban is. Az általános iskolákban ugyanígy lesz, és az óvodákban is. A bölcsődéken sokat gondolkodtunk, megnéztük a számokat, elemzéseket végeztünk, lehet, hogy majd a bölcsődéket is be kell zárni, de egyelőre ott a fertőzések olyan alacsony számot mutatnak, hogy megpróbáljuk azokat nyitva tartani – ismertette a miniszterelnök a Kossuth Rádióban.

A miniszterelnök azt is elárulta, hogy

hiszen nőnap lesz, valamint a barkácsboltoknak sem kell bezárniuk.

A legnehezebb az a virágboltokra vonatkozó szabály, hiszen szegény virágosok készletekből gazdálkodnak, most egy hétvégéjük maradt, ráadásul nőnap van március 8-án. Ebből az alkalomból tisztelettel köszöntöm a magyar lányokat és asszonyokat! Nőnapon, tehát hétfőn a virágboltok még nyitva tarthatnak, és a virágosok még el tudják adni a készleteiket, de utána nekik is be kell majd zárniuk – indokolta a döntést.

Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár pedig arról beszélt az operatív törzs tájékoztatóján, hogy az iskolákban és az óvodákban nem lesz gyermekfelügyelet hiszen a cél egy rövid, de hatékony védekezés, és nem lenne hatásos, ha gyermekfelügyelet címén az iskola félig tele lenne.

Az operatív törzs javaslatainak figyelembevételével a kormány az alábbi szigorításokat vezeti be hétfőtől:

Amit eddig is tudtunk:

minden közterületen kötelező a maszkviselés;

egy hónapra, április 7-ig bezárnak az óvodák és az általános iskolák

utóbbiakban visszatérnek az online oktatáshoz, amelynek részleteit az Emberi Erőforrások Minisztériuma dolgozza ki;

a nem létfontosságú termékeket forgalmazó üzleteket két hétre, március 22-ig bezárják;

az élelmiszerboltok, a patikák, a drogériák és a benzinkutak továbbra is nyitva lehetnek;

a magánegészségügy kivételével minden szolgáltatás szünetel két hétig;

bezárják az edzőtermeket;

a sporteseményeket szigorúan csak zárt kapuk mögött rendezhetik meg;

a kaszinók is bezárnak, de a bankfiókok és a dohányboltok továbbra is nyitva tarthatnak;

ahol csak lehetséges, vissza kell térni az otthoni munkavégzésre (home office);

szigoropdik a határvédelem;

az eddigi bértámogatásokat kiterjesztik a most bezárni kényszerülő ágazatokra.

Új információk:

a bölcsődék a megszokott rend szerint nyitva tartanak;

az óvodák és az általános iskolák, nem szerveznek gyermekfelügyeletet, étkeztetést azonban biztosítanak elvitelre és kiszállítással;

hétfőn, azaz március 8-án nőnapon a virágboltok nyitva lehetnek, 9-étől be kell zárniuk;

a barkácsboltok is nyitva lehetnek majd.

A címlapfotó illusztráció.