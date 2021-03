A káoszt követően feloldották a szökőárriadót a csendes-óceáni térségben

Az erősségben 7 és 8,1 között földrengések Új-Zéland térségében történtek, és a Csendes-óceáni Szökőárjelző Központ (PTWC) mindegyik után cunamiriadót rendelt el az egész csendes-óceáni térségre. A legerősebb rengés középpontja az Új-Zélandtól nagyjából ezer kilométerre északkeletre található, jórészt lakatlan Kermadec-szigetek térségében volt. Legutóbb 1976-ban történt ilyen erős rengés Új-Zéland környékén.

A szökőárriadók miatt némi káosz és közlekedési dugók alakultak ki Új-Zélandon, mert az emberek járműveikkel tömegesen igyekeztek magas területre menekülni a partoktól. Néhány órával később már visszatérhettek partközeli lakhelyükre.

A kisebb csendes-óceáni szigetországokban – például Vanuatun és Tongán – többen filmezték a keletkezett tengerárt, és feltették a közösségi médiára, de ezek tanúsága szerint a hullámok jóval kisebbek voltak – legfeljebb 30 centiméter magasak –, mint ami a figyelmeztetésekben szerepelt.

Updates coming in from our 350 Vanuatu Coordinator, Isso Nihmel on the current weather status in Futuna, Vanuatu. They’re currently experiencing strong winds, heavy rain, and Thunder as well as very rough seas as Cyclone Niran moves near. pic.twitter.com/LkePDTmhLc

