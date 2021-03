Nyomozás indult a Képviselői Irodaházban beindult jobbikos füstgránát miatt

Megosztás Tweet



Rongálás miatt indított nyomozást a rendőrség a Képviselői Irodaházban szerdán kora este beindult füstgránát ügyében. Az első becslések szerint több millió forintos kár keletkezett, miután a Jobbik-frakció egyik szakértőjének kezében beindult egy füstbomba. A hatalmas füst miatt működésbe lépett a tűzvédelmi rendszer, a víz pedig eláztatta az emeleten lévő szerverszobát is – hangzott el az M1 Híradójában.



A szerda kora esti órákban az országgyűlési őrség munkatársai vették észre, hogy hatalmas füst gomolyog a Képviselői Irodaház körül, és beindult a tűzjelző, majd az automata tűzoltó berendezés is.

A rendőrség és a tűzoltók egyszerre érkeztek a helyszínre, és megkezdték az épület átvizsgálását. Az is hamar egyértelművé vált,

hogy a füst egy olyan helyiségben keletkezett, amit a Jobbik-frakció használt.

A Nemzeti Nyomozó Iroda rongálás miatt indított nyomozást, amelyben tanúkat hallgatott ki. Továbbá szakértőket rendelt ki a helyszínre a büntetőjogi felelősség megállapítása érdekében.

Az esetről az Országgyűlés sajtófőnöke azt a tájékoztatást adta,

hogy a Jobbik frakciója által használt 242-es szobában a Jobbik egyik szakértőjének kezében lépett működésbe egy füstgránát.

Az első becslések szerint több millió forintos kár keletkezhetett, ugyanis a hatalmas füst miatt működésbe lépett az automata oltóberendezés is, a víz pedig eláztatta egyebek mellett az emeleten lévő szerverszobát is.

A Jobbik közleményben tudatta, egy kollégájuk leltározás közben akadt rá a füstgránátra, amit szerintük valaki jóval korábban hozhatott be az épületbe. Azt is írták, a leltározó kollégájuknak is köszönhető, hogy nagyobb baj nem történt, mert azonnal kitették a füstölgő tárgyat a párkányra, és hívták az őrszolgálatot is.

Nem ez az első eset, hogy egy baloldali politikusnak meggyűlik a baja egy füstgránáttal. A napokban kezdődött a bírósági pere a Momentum elnökének. Fekete-Győr Andrást azzal vádolják, hogy 2018-ban a munka törvénykönyvének módosítása elleni tiltakozáson

egy lila füstgránátot dobott a Parlamentet védő rendőrsorfalra, a füsttel akadályozva látásukat, mozgásukat.

Fekete-Győr András bíróságon tett vallomását még a tüntetésen, az ATV élő műsorának adott nyilatkozata is cáfolja. Akkor nem füstszóróról, hanem füstgránátról, nem ejtésről, hanem dobásról beszélt.

A baloldali összefogás tagjai közül Gyurcsány Ferenctől sem áll távol az erőszak. Az őszödi beszéd kiszivárgása után kirobbant tüntetéssorozat résztvevői ellen az akkori miniszterelnök irányítása alatt álló hatóságok brutális durvasággal léptek fel az ’56-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulóján, a már több hete tartó tüntetéssorozat tetőpontján.

A címlapfotó illusztráció.