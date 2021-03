Ezt a tantárgyat a legnehezebb otthonról tanulni

Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány terjedése miatt online oktatásra kellett átállni az iskolákban, ami egy teljesen szokatlan helyzet elé állította a diákokat, a szülőket és a pedagógusokat egyaránt. A gyerekeknek az egyik legnagyobb nehézséget a matematika elsajátítása jelenti, hiszen egy olyan speciális tantárgyról van szó, ahol szorosan egymásra épül a tudásanyag, de digitálisan még nehezebb tartani a lépést óráról órára.

Akinek szüksége van külön matekra, annak érdemes olyan interaktív oktató programot keresnie a neten, amivel be tudja pótolni a hiányosságait. A Matek Oázis időkímélő, barátságos és élvezhető korrepetálást nyújt mindenkinek interaktív videókkal, játékokkal és feladatsorokkal.

Sokszor még a szülők is alábecsülik, hogy gyermeküknek mekkora aggódással, szorongással jár egy-egy matek óra vagy pláne egy matekdolgozat. Pedig saját bevallásuk szerint a diákok 65 százaléka erős stresszt él meg a matekkal kapcsolatban, köztük azok is, akik egyébként nincsenek rossz viszonyban a matematikával.

A matematika egy olyan speciális tantárgy, ahol szorosan egymásra épül a tudásanyag. Ha valami kimarad, azt muszáj pótolni, másképp akadályozza a későbbi anyagok megértését, sőt, a tapasztalatok szerint össze is dől a rendszer.

Az interaktív digitális korrepetálásé a jelen

A szülők a pedagógusokat hibáztatják, pedig a 30 fő körüli osztálylétszámok és a feszített tananyag mellett képtelenség egyénileg foglalkozni a lemaradókkal, pláne a jelenlegi pandémiás időszakban, amikor sokszor online zajlik az oktatás.

B. Békési Bea, a Matek Oázis alapítója arról beszélt, a neten levő digitális anyagokra is igaz, hogy nem minden arany, ami fénylik.

„Akinek szüksége van külön matekra, annak érdemes olyan interaktív oktató programot keresnie a neten, amivel be tudja pótolni a hiányosságait, ami jól felépített módon a teljes tananyagot úgy magyarázza, hogy közben játékosan gyakoroltat is, jutalmazási rendszerrel motivál a haladásra. Nagyon kevés ilyen program van a magyar kibertérben, de a jó hír, hogy léteznek. Jellemzően azok, amik már a pandémia előtt is jelen voltak, és jó pár éve fejlesztik őket” – mondta a tanárnő.

Arról is beszélt, az iskolai matektanítással szemben az online oktatás lehetőséget ad a személyre szabott, innovatív tanulásmódszertani megoldások alkalmazására is, aminek az érettségire való felkészülésben is kiemelt szerep juthat. Az úgynevezett „tesztelve tanulás” bizonyítottan a leghatékonyabb tanulási módszer a hosszú távú felejtés ellen. A hagyományos „tanári monológ” jellegű tanítás helyett rövid időn belüli visszakérdezéssel előhívjuk az frissen tanultakat, amik így később is bármikor előhívatók lesznek.

„Speciálisan erre a célra kifejlesztett interaktív videónak nevezett oktató programmal, gyakorló teszt feladatsorokkal, és készségfejlesztő játékokkal érjük el, hogy ne csak könnyen megértsék a gyerekek a matekot, de az valóban használható tudás legyen akár dolgozatírás vagy a felvételi, és érettségi vizsgán is” – fogalmazott.

Az önbizalom helyreállítása csak sikerekkel érhető el

B. Békési Bea több mint tíz éve tanított már, amikor a matekórákon még mindig az volt a legnagyobb gondja, hogy a gyerekek egy része már unja a magyarázatot, míg a többiek azért küzdenek, hogy felfogják, mi is történik valójában. Az e-learning akkor még nagyon gyerekcipőben jár, de a férjének voltak tapasztalatai benne. A tanárnőnek azonnal beugrott, hogy a matematika tanítására is lehetne használni egy ilyen platformot.

„A számítástechnika biztosítani tudja azt a csodát, hogy megsokszorozhatom a jelenlétemet, és tényleg mindenkinek a maga tempójában magyarázhatom, és a maga szintjén adagolhatom az új ismereteket. A Matek Oázist ez alapján fejlesztettük ki, és fejlesztjük a mai napig. A lelkesedésünk töretlen, tele vagyunk ötletekkel, azon dolgozunk, hogy a matekot egyre könnyebben emészthetővé, minél jobban tanulhatóvá tegyük. És már nemcsak ketten a férjemmel, hanem egy egész lelkes csapattal valósíthatom meg a terveimet” – mesélte.

Mint mondta, a matek gondokkal küszködők számára olyan internetes korrepetálást, felkészítő anyagot állítottak össze, amellyel könnyedén megérthetik a matekot és olyan sikereket érhetnek el benne a gyermekek, amiről eddig sem ők, sem a szülők nem mertek álmodni.

A Matek Oázist vezető tanárnő szerint az interaktivitásnak köszönhető az is, hogy az iskolai kudarcok helyett sikerélményeket kezdenek gyűjteni a tanulók. Ezért szívesebben, jobb kedvvel matekoznak, helyreáll az önbizalmuk, amit például a közelgő érettségin azonnal kamatoztathatnak is a végzős diákok.

A címlapfotó illusztráció.