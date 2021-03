Csókay András: Megdőlt a nézet, hogy az ember mindennek az ura

Megosztás Tweet



Egy éve regisztrálták az első koronavírus fertőzötteket Magyarországon. Megtanultuk, hogy mennyire hiányozhat egy ölelés, jelentős tudásra tettünk szert a vírusokról, az immunitásról, ugyanakkor teljesen kiszolgáltatottá váltunk a rémhírekkel szemben – sok szempontból végleg megváltozott az életünk, a hirado.hu ezzel kapcsolatban kérdezte azokat, akiknek nemcsak odafigyelnek a véleményére, de érdemes is elolvasnunk a gondolataikat.

dr. Csókay András idegsebész, a Honvédkórház főorvosa úgy látja: a legnagyobb, valószínűleg hosszú ideig tartó változás az életünkben, hogy megdőlt az a kialakult nézet, miszerint az ember mindennek az ura, így mindent el is tud intézni.

Vannak más értékek is, mint az anyagiak

– Megjelent a vakcina, de azt is megértük, hogy mennyire védtelenek vagyunk – mondta dr. Csókay András, aki szerint az embereknek és a tudománynak is hatalmas felismerés, hogy Krisztus a tudomány megváltója is.

– Sokat kell szenvedni, hogy vissza tudjunk kapaszkodni. Ugyanakkor ez a vírus megtanította nekünk, hogy vannak más értékek is, mint az anyagiak. Nagyon sok párkapcsolat, házasság vált még harmonikusabbá az együtt töltött idő növekedése miatt. Ugyanakkor könnyen vissza lehet hullani a személytelen világba. Nagy kérdés, hogy az emberek mennyire tudnak majd ellenállni a kísértésnek, ha újra jelentősebb teret kap a fogyasztás – fogalmazott a főorvos.

– Ezentúl sokkal óvatosabb életet fogunk élni – mondta a hirado.hu-nak Radnainé dr. Fogarasi Katalin. A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) főigazgatója saját példájukból kiindulva arról beszélt, hogy

a költségkímélő megoldások a járvány lecsengése után is megmaradhatnak.

Mint ismert, a pandémia előtt a NÖRI a Fiumei Úti Sírkertben saját idegenvezetővel magyarul és igény szerint idegen nyelven csoportos sírkerti sétákat szervezett, amelyek most átkerültek az online térbe.

– A sétáink mellett a működő múzeumunk is online látogatható. Március 15. kapcsán is jó lett volna élő megemlékezést tartani, de erre most ilyen formában nem kerülhet sor – mondta a főigazgató, aki reméli, hogy hamarosan normalizálódhat az élet.

– A gyakori kézmosás biztosan végleg beleivódott az emberekbe, legalábbis a legkisebb négy éves unokámnak régebben mindig rimánkodni kellett, hogy kezet mosson, most pedig már boldogan rohan a mosdóhoz – mondta Radnainé dr. Fogarasi Katalin.

Kiszolgáltatottá váltunk a rémhírekkel szemben

Máthé Áron történész szerint már nem élhetjük ugyanazt az életet, mint korábban.

– Az ember reménykedik, hogy hogy vissza lehet térni a lezárások előtti életmódhoz. De attól tartok, ez nem így lesz. Egyrészt a média egy részének felelőtlensége teljesen kiszolgáltatottá tette az embereket a felfújt rémhírekkel szemben, miközben a valós híradásokra meg immunitást alakított ki – fogalmazott Máthé Áron. – Ennek következtében irracionális, sőt, ellentmondó követelésekkel teli, egyfajta kamaszkori jellegű lázas-lázadó hangulatot, a felelősségvállalás elutasítását lehet kialakítani. Zárják le-ne zárják le, emlékszünk? Vagy a tömeges tesztelés követelése. A morális-gondolkodási válság felfedezhető az iskolák működésében is. Van olyan gimnázium, ahol a tanárok kisebb része tartja meg rendszeresen az online órákat! Félek, hogy

a nyugati világ a rosszabbik arcát mutatta meg a járvány közepette. Ennek mindannyiunkra ható következményei lesznek

– tette hozzá a történész.

– Mindig egy adott pillanatban látjuk a világot, így nem egyszerű erre a kérdésre választ adni – mondta a hirado.hu-nak Ugron Zsolna, írónő.

Véleménye szerint a közvetlen környezetünk szerepe – család, barátok, szociális háló – mindenképpen felértékelődött a Covid-19 következtében.

– Sokan talán most jöttek rá arra, hogy mennyire fontosak az emberi kapcsolataink. Kiderült, hogy az online világ nem pótolhatja azt az érzést, amikor egymás szemébe tudunk nézni, látjuk a másik gesztusait, együtt tudunk beülni valahová egy kávéra – tette hozzá Ugron Zsolna.

Sokkal jobban átlátjuk az emberi kapcsolataink minőségét

Az írónő szerint, ami végérvényesen megváltozott, hogy immár tökéletesen tudjuk, milyenek is valójában az emberi kapcsolataink.

– A koronavírus- járvány szerintem azt is végérvényesen megváltoztatta bennünk, hogy ezt az egész online világot, amit kreáltunk magunknak, reményeim szerint az eddigieknél sokkal okosabban tudjuk használni – mondta.

dr. Rusvai Miklós virológus szerint

az emberek, így egy évvel a pandémia kirobbanása után, jóval többet tudnak olyan fogalmakról, mint a vírusok, a fertőzés, vagy az immunitás, ami járványtudatosabbá is tette őket.

– Sokkal higiénikusabbak lettünk. Korábban nem mindenki mosott kezet amint hazaért, mára ez is megváltozott. Emlékszem arra is, hogy 30 éve még futóbolondnak nevezték azokat, akik a ház körül, vagy egy parkban kocogtak. Manapság ezen már senki nem csodálkozik. Ugyanígy a járvány kirobbanása előtt megbámulták azokat a kerékpárosokat, akik maszkban tekertek, miközben mára a maszkviselés teljesen elfogadottá vált – fogalmazott a virológus professzor, aki egy másik érdekességet is említett.

– A koronavírus-járvány miatt a jövőben sokkal több munkahely fogja alkalmazni a távmunkát. Ráadásul az is világossá vált, hogy egy nemzetközi konferenciát nemcsak úgy lehet megtartani, hogy elutazunk például Thaiföldre, hanem online is, ami így sokkal olcsóbb is és ugyanolyan hatékony lehet.