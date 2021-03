Csak a szín változott: vörös helyett zöld szalaggal díszíti megszorítócsomagjait a baloldal

Megosztás Tweet



Nagy elődök nyomán jár Budapest főpolgármestere: az eddigi regnálása óta kitermelt sarcok és megszorítások kiérdemelték a „Karácsony-csomag” kevéssé megtisztelő címét. Hazánkban – főleg a baloldalon – nagy hagyománya van a csomagoknak, gondolhatunk akár a Bokros-, Gyurcsány- vagy épp a Bajnai-csomagra. A magyar emberek mindegyikkel rosszul jártak.

Karácsony Gergely 2019-es megválasztása óta Budapest költségvetése központi témává vált a magyar költségvetésben. A baloldali vezetés – miután felélte az előző városvezetés által otthagyott tartalékokat – a 2010 előtti hagyományokhoz visszanyúlva megszorítani kezdett.

Ugyanezek a módszerek köszönnek vissza Karácsony Gergely tevékenységében is, a különbség csupán annyi, hogy ő már nem vörös posztóban, hanem zöld gúnyában fosztja ki a budapestieket. A magát zöldpolitikusnak valló Karácsony nem akadályozta meg azt sem, hogy a szocialista vezetésű II. kerületben fakivágásokat rendeljenek el, sőt ő maga is hasonló rendeleteket hozott.

A főpolgármester saját tehetségtelensége beismerése helyett azonban harsogva – és plakátokon, persze a budapestiek pénzén – hirdeti, hogy a kormány minden rossz okozója. Gyurcsány Ferenc kiszivárgott őszödi beszéde óta tudjuk, hogy a baloldal – finoman szólva – sajátos viszonyt ápol a valósággal, ez látszik Karácsony legutóbbi intézkedéséből is.

Miközben a kormányt okolja a vendéglátószektor nehéz helyzete miatt, addig Karácsony az, aki egész egyszerűen inkasszózta a vendéglátósoknak küldött állami forrásokat. A járványhelyzet miatt a gazdaság több szektora veszélybe került, ezért a kormány rendkívüli támogatásokkal segíti a vállalkozásokat – már ahol a baloldali városvezetés ezt nem akadályozza .

A főpolgármester Karácsony-csomaggá összeállt sarcpolitikája nem most kezdődött, korábban a gyermekétkeztetés díját emelte meg, Karácsony-adóval sújtotta volna a vállalkozásokat, és elképesztő mértékű bírságolásokba kezdett. Persze ahogyan a 2010 előtti baloldali garnitúra, úgy Karácsony sem sajnálja az adófizetők pénzét, ha a sajátjairól van szó: 30 milliós jutalmak röpködtek a Városházán, Facebook-oldalát egy majdnem focicsapatnyi ember kezeli, a fővárosi cégek vezetői fizetései is emelkedtek, de tanácsadókat is szép számmal tart.

Az előző városvezetés tartalékait felélve, a budapestiek pénzéből a kormányra plakátokon mutogató Karácsony azonban nemcsak pénzt oszt a sajátjainak, hanem megszorítja a budapestieket, módszeresen lehetetleníti el a fővárosiak életét, akár a kerékpársávokra, a bebuktatott reklámtenderekre, a Lánchídra vagy a 3-as metró dráguló felújítására gondolunk.

A 2010 előtti baloldal az akkor ellenzékben lévő Fideszt okolta saját kormányzóképtelenségéért, miközben vizitdíjat akartak fizettetni az emberekkel, privatizálták volna az egészségügyet és az IMF lélegeztetőgépére küldték az országot. Ugyanez a garnitúra volt, amelyik kitermelte a Hunvald Györgyöket, Hagyó „nokiás doboz” Miklósokat, Zuschlag Jánosokat, az elhúzódó 4-es metró beruházásokat, az Alstom-metrókocsik beszerzését vagy a később napvilágra került 240 milliós, bissau-guineai útlevéllel szaladgáló Simon Gáborokat.

Karácsony ugyanazt csinálja, mint a baloldal 2010 előtt: megszorít, tönkretesz utána pedig másokat okol, s ha így folytatja regnálásának második évfordulójára akár csődbe is viheti a fővárost, ahogyan a baloldal tette ezt Magyarországgal.