Mi alapján választ a magyar 2022-ben? – Interjú

Az elmúlt évek politikai átrendeződései némiképp elhalványították a hagyományos jobboldali-baloldali ellentétet a magyar társadalomban, de ez korántsem jelenti azt, hogy az ellenzéki koalíciót belülről feszítő ellentétek megszűntek vagy feloldódtak volna – fejtette ki a hirado.hu-nak adott interjúban Stefkovics Ádám, a nemrég megjelent Magyarország 2021 – Társadalom, gazdaság és politika napjainkban című tanulmánykötet társszerkesztője, a Századvég Alapítvány piac- és közvélemény-kutatási igazgatóhelyettese.

A Századvég Kiadó gondozásában megjelent a Magyarország 2021 – Társadalom, gazdaság és politika napjainkban című tanulmánykötet. A tanulmányok nem csupán pillanatfelvételek a mai Magyarországról, hanem bemutatják azokat a jelenségeket, amelyek az aktuális helyzet kialakulását eredményezték.

Az elemzések segítenek megérteni korunk Magyarországát, és hozzájárulnak az ország jövőjéről szóló közös gondolkodáshoz. Ezekről kérdeztük a kötet társszerkesztőjét, a Századvég Alapítvány piac- és közvélemény-kutatási igazgatóhelyettesét, Stefkovics Ádámot.

– Milyen típusú politikai megosztottság jellemzi a magyar társadalmat, miben fogható meg leginkább az, hogy az egyszeri választó melyik pártra szavaz? Milyen különbségekkel írható le leginkább az, hogy ki hová szavaz, és mennyiben változott ez a rendszerváltoztatás óta?

– A Századvégnél régóta vizsgáljuk a politikai attitűdöket, törésvonalakat, és elképesztően érdekes az, hogy a rendszerváltás óta ezek miképpen változtak. A rendszerváltás után létrejött egy nagyon diverz és sokszínű többpártrendszer, és ezek a pártok karakterükben is nagyon különbözőek voltak. Jellemző volt, hogy a pártok egyes társadalmi csoportokhoz szóltak, így például az MSZP-ről elmondható, hogy a szavazóbázisa az előző rendszer kedvezményezettjeiből állt, az FKGP volt a vidék pártja és így tovább. Ebben a diverz rendszerben 1998 után következett be egy törés, amikor az egyes pártok is elkezdtek ideológiai címkéket használni (jobboldali, konzervatív, baloldali stb.), kevésbé gondolkodtak külön társadalmi csoportok megszólításában. Ekkoriban alakultak ki másfajta törésvonalak is – például a liberális-konzervatív –, de a domináns ellentét a bal- és jobboldaliság között húzódott. Az ideológiai polarizáció mentén egy kétpólusú politikai rendszer jött létre, ami a kétezres évek első évtizedét uralta. A két oldal közötti átjárás alig volt jellemző, ez 2006-ban érte el tetőpontját. A 2010-es választás ismét egy új helyzetet hozott a Jobbik megjelenésével, ugyanis a hagyományos bal-jobb felosztás mellett létrejött egy mérsékelt-radikális törésvonal is, ami az ellenzéket is kettéosztotta. A 2022-es választások közeledtével azt látjuk, hogy ismét egyfajta átrendeződés zajlik, és a 2010-es években meglévő háromosztatú politikai tér átalakulóban van.

– Ez jelenthet egy visszatérést a 2010 előtti kétpólusú politikai rendszerhez? A Jobbik és a baloldal között tátongó ideológiai szakadék aligha teszi lehetővé a bal-jobb felosztáshoz való visszatérést. Mit várhatunk, milyen törésvonal alakul ki, milyen ellentétek mentén szerveződhet újjá a kétpólusú rendszer?

– A magyar pártrendszer valóban ismét kezd kétpólusúvá válni, de nem tér vissza a hagyományos bal-jobb felosztáshoz, hanem inkább egy kormánypárti-ellenzéki törésvonal kialakulása figyelhető meg. Ennek kapcsán ma az a kérdés, hogy mi az, ami össze tudja kötni ezeket a különböző ellenzéki pártokat a kormányváltás igényén kívül, és mi határozza meg azt, hogy valaki a Fideszre vagy a Fidesz ellen szavaz. Pártválasztás tekintetében az ideológiai hatás, tehát a baloldaliság-jobboldaliság kérdésköre meghatározó, ugyanakkor kissé háttérbe szorult, viszont a globális-lokális ellentéthez való viszony szerepe megnőtt. Úgy látjuk, hogy a migrációhoz – mint a globalizmushoz kapcsolódó folyamathoz – való viszony továbbra is döntő szerepet kap.

– Mi okozhatja ezt a „törésvonalváltást”? Miért csökkent a korábban legmeghatározóbb erővel bíró ideológiai hatás?

– Ennek a folyamatnak két magyarázata is van. Az egyik, hogy a kormány az elmúlt tíz évben nagyon sikeresen vitt olyan témákat, amelyek nem osztják meg a baloldali és jobboldali választókat. Ilyen például a családok támogatása. A másik magyarázat pedig, hogy az ellenzéki paletta rendkívül diverz, sokfelé húzó, sokféle világnézetű pártokból áll és a választóik is nagyon sokfélék. Az említett globális-lokális ellentét már több más országban is megjelent, a leghangsúlyosabban talán Nagy-Britanniában a Brexit kapcsán. Hazánkban ez az ellentét abban figyelhető meg, hogy egy tipikus Fidesz-szavazó leginkább nemzetben gondolkodó, dolgozó, családos emberként írható le, aki a globalizációt inkább az „elit játékszerének” látja, míg egy ellenzéki szavazó pontosan ennek ellentéte, a jövőt kevésbé a nemzetekben látó, „urbánus” gondolkodású ember. Fontos megjegyezni, hogy a Jobbik-szavazók nem pontosan illenek ebbe a képbe, tehát a mérsékelt-radikális törésvonal továbbra is jelen van. Azt is fontos kihangsúlyozni, hogy az a sokat hangoztatott állítás, mely szerint a Fidesz szavazói döntően vidéken, kistelepülésen élő szegény emberek, nem igaz. A gazdasági tényezőnek és a szociáldemográfiai tényezőnek is jóval csekélyebb hatása van, mint a fentebb tárgyalt ideológiai tényezőknek.

– Mennyire stabil szavazóbázissal vághatnak neki a pártok a 2022-es választásnak? Várható-e, hogy akár a Fidesz, akár az ellenzéki pártok tábora megroppan, szétesik?

– A Fidesz–KDNP szavazóbázisa a kutatások alapján stabil, jól látható, hogy kikre számíthatnak a kormánypártok, és a mobilizációs képesség az, ami döntő lehet a választáson, az ellenzék esetében azonban jóval bonyolultabb a helyzet. Ezek az egymástól homlokegyenest különböző pártok egy hatalomtechnikai konstrukció keretében azt mondják, hogy félreteszik az ellentéteiket, de a szavazóik részéről valószínűleg meg fog jelenni az igény egy programra, nem lesz elég csupán annyit mondani, hogy le kell váltani a kormányt.

– A mobilizációs képességen és a programon kívül van még olyan tényező, ami befolyásolhatja a választást?

– Azt lehet tudni, hogy míg a baloldali pártok a nagyobb városokban sikeresek, a Fidesz a kevésbé urbanizált területeken, míg a Jobbik inkább a problémásabb régiókban, ahol például magasabb a bűnözés vagy a munkanélküliség. Tehát azok választókerületek, ahol a baloldal sikeres és azok, ahol a Jobbik, rendkívül különbözőek, ami felveti a kérdést, hogy ha csak egy ellenzéki lista van, akkor a korábban jobbikos körzetben élő szavazó hajlandó lesz-e szavazni egy olyan listára, amelyen a baloldal is ott van. Ráadásul a kutatási adatok azt is megmutatják, hogy függetlenül attól, hogy adott választókerület mennyire urbanizált, a családi jellemzők és a családok összetétele nagyon fontos. A kormány családvédelmi intézkedései némiképp átrajzolják azt a képet, mely szerint a baloldal a nagyvárosokban, a Fidesz pedig csak a kisebb településeken sikeres.