Így reagált a Fidesz arra, hogy Gyurcsány ügyvédje nem jelent meg a tárgyaláson

A Fidesz szerint Czeglédy Csaba és „bandája” mindent megtesz, hogy lassítsa és gátolja az igazságszolgáltatást és a bírósági eljárást.

Budai Gyula szerdán az MTI-hez eljuttatott videonyilatkozatában felidézte: Gyurcsány Ferenc adócsaló ügyvédjét, Czeglédy Csabát kétszer már elítélte a bíróság adócsalásért.

Czeglédy Csabának most újra bíróság elé kell állnia, mivel a vád szerint diákszövetkezeteken keresztül szivattyúzta ki a pénzt, kihasználva és megkárosítva ezzel a jóhiszemű diákokat.

A kormánypárti politikus rámutatott: az eltűnt hatmilliárd forintról a mai napig nem lehet tudni, hogy hova került. Az sem zárható ki, hogy a DK és az MSZP pártkasszájába vándoroltak ezek a pénzek – jegyezte meg.

Hozzátette: kedd óta az is nyilvánvalóvá vált, hogy Czeglédy Csaba és bandája mindent megtesz annak érdekében, hogy lassítsa és gátolja az igazságszolgáltatást és a bírósági eljárást.

Ezt bizonyítja az is, hogy kedden sem tartottak érdemi tárgyalást, mert egyetlen vádlott sem jelent meg. Eközben Czeglédy Csaba - Facebook bejegyzésének tanúsága szerint – „kedélyesen futóedzést tartott". Ez is mutatja a gátlástalanságát – mondta Budai Gyula

A mai fogadónap előtt még egy gyors Derko-kör is belefért. 🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️

És édesanyám megölelgetése is ❤️

Ezek mindig nehéz... Közzétette: Czeglédy Csaba – 2021. március 2., kedd

A fideszes politikus szerint sokat mondó az is, hogy Gyurcsány Ferenc továbbra is kiáll az adócsaló ügyvédje, Czeglédy Csaba mellett. Ezt bizonyítja, az is, hogy a szombathelyi választókerületben jelöltként fogják indítani Czeglédyt – mutatott rá.