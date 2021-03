H. Kristóf elismerte, amit Fekete-Győr András nem

Bíróság elé állt kedden egy újabb tüntető, aki 2018-ban a munka törvénykönyvének módosítása elleni tiltakozáson rendőröket dobált a Kossuth téren. A most 21 éves férfit hivatalos személy elleni erőszakkal vádolják. Elismerte, hogy hibázott, azt mondta, most már tudja, hogy a rendőrök dobálása nem véleménynyilvánítás. Ugyanezen a tüntetésen dobott füstgránátot a rendőrök közé Fekete-Győr András is. A Momentum miniszterelnök-jelöltje a múlt heti tárgyalásán nem ismerte el a felelősségét – hangzott el az M1 Híradójában.