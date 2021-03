Felpörög az oltás, április 11-ig minden regisztrált megkaphatja az első adagot

Megosztás Tweet



A következő egy hétben csaknem 530 ezer oltást terveznek beadni itthon – többet, mint eddig bármikor egy hét alatt. Az operatív törzs keddi tájékoztatóján elhangzott: az oltási terv felgyorsításának célja, hogy minél gyorsabban, minél többen kapják meg legalább az első oltást. A tervek szerint minden regisztrált április 11-ig megkapja az első adag vakcinát. A háziorvosok a hét közepén újabb 250 ezer adag kínai vakcinát kapnak, amivel praxisonként átlagosan 45–50 embert tudnak beoltani – hangzott el az M1 Híradójában.



Hetek óta folyamatosan zajlik a koronavírus elleni oltás Magyarországon.

„Versenyt futunk az idővel, tovább gyorsítunk az oltáson” – mondta György István államtitkár az operatív törzs tájékoztatóján. Az oltási munkacsoport vezetője kiemelte: a rendelkezésre álló vakcinákkal gyorsabban és többet kell oltani, ezért

úgy módosították a stratégiát, hogy a lehető legtöbb ember megkapja legalább az első injekciót.

Ezért a háziorvosok a hét közepén újabb 250 000 adag kínai vakcinát kapnak, amellyel praxisonként átlagosan 45–50 embert tudnak beoltani. Emellett 30 800 Moderna vakcinát is eljuttatnak a háziorvosi rendelőkbe, ezeket a 60 évnél idősebbek kapják majd meg. További 10 000 oltóanyagot a Modernától azokba az idős- és szociális otthonokba szállítanak ki, ahová azt korábban a koronavírus-fertőzések miatt nem lehetett bejuttatni.

A 60 évnél idősebbek oltása is folytatódik

A kedden érkezett több mint 114 000 adag Pfizer oltóanyagból nem tartalékolnak, hanem kiszállítják a kórházakba, hogy a 60 évnél idősebbek oltását ott is folytassák. A háziorvosok tehermentesítése miatt a héten érkezett 74 600 adag AstraZeneca vakcinát is az oltópontokra viszik.

Ezeket a hét végén egy nagyobb akcióban a 60 évnél fiatalabb krónikus betegeknek adják be. Az érintettek a napokban kapnak SMS-üzenetet arról, hogy mikor és melyik, a lakóhelyük közelében lévő kórházi oltóponton várják őket.

Emellett csaknem ötvenezren már az ismétlő oltásukat is megkapják. Így összesen csaknem 530 ezren kaphatnak oltást egy hét alatt.

„Ezt a stratégiát választottuk, hogy a lakosságnál minél szélesebb körében induljon el a védettség. A járványügyi szakemberek álláspontja szerint már az első oltás is jelentősen növeli a védettséget, és ezzel együtt csökkenti a betegség súlyos vagy halálos lefolyásának kockázatát” – fogalmazott György István területi közigazgatásért felelős államtitkár.

Az oltási program felgyorsítására azért is van szükség, mert óriási tempóban terjed a járvány egész Európában

– mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília felhívta a figyelmet: új tapasztalat, hogy a tünetek kezdetét követő néhány órán belül lehet nagyon súlyos a betegség lefolyása és kerülhet kórházba a beteg.

„Bele kell-e nekünk nyugodnunk abba, hogy naponta több embert, most már száz fölötti embertársunkat elveszítjük. Én úgy gondolom, hogy nem. Hiszen itt van a vakcina, rendelkezésre áll Magyarországon az a lehetőség, amivel a súlyos szövődményes eseteket és a fatális kimenetelű eseteket meg tudjuk előzni” – jelentette ki.

Magyarországon eddig több mint 721 ezren kapták meg az első oltást, és csaknem 253 ezren a másodikat is. Ez európai szinten is kiemelkedő adat. Sőt, a múlt héten lakosságarányosan Magyarországon oltották be a legtöbb embert az Európai Unióban. Majdnem két és félszer annyit, mint az unióban átlagosan. Olyan gazdag nyugati országokat hagytunk le, mint például Németország, Belgium vagy Svédország.

De az átoltottságot tekintve is a harmadik helyen áll Magyarország, és csak Málta és Dánia előzi meg hazánkat.

Folyamatos a szállítás a kormányhivatalokba, oltópontokra, háziorvosi rendelőkbe

Kedd reggel 3500 embernek elegendő vakcina érkezett a kaposvári kormányhivatalba, és a gyors összesítés után hűtőkbe tették az oltóanyagot.

Miskolcon az oltóanyagokat ideiglenesen a megyei kormányhivatalban helyezték el, innen viszik tovább az oltópontokra.

„Moderna és az AstraZeneca érkezett, az egyikből 280 ampulla, ami 10 adagos, a másikból pedig 380, ami szintén 10 adagos. Ezekről tudni kell, hogy részben a második körös oltások kielégítésére, illetve az új oltások teljesítésére is szolgál” – ismertette Asztalos Ágnes megyei tiszti főorvos.

Egerbe is szállítottak a vakcinákból, melyekkel a kórházi oltópontokon és a háziorvosi praxisokban oltanak a következő napokban. Összesen csaknem háromezer főt.

Békéscsabára 1700 fő oltására elegendő Moderna és 1900 embernek védettséget biztosító AstraZeneca vakcina érkezett.

„A százhetven Modernát a háziorvosi praxisok tudják felhasználni a praxisokba tartozó időskorúak oltására, így tovább növelve azon személyek védettségét. A százkilencven AstraZeneca pedig a praxisokba tartozó 18–59 éves korosztályba tartozó fokozott kockázatú krónikus megbetegedésben szenvedő személyek oltására szolgál” – közölte Sárosi Tamás megyei tiszti főorvos.

Nyíregyházán is a következő napok oltásait készítik elő, amihez az újonnan érkezett vakcinákat használják majd.

Az ampullákat a járási hivatalokon keresztül kapják meg a háziorvosok és a szociális otthonok.

1320 ampulla vagyis 13 200 ember oltásához elegendő oltóanyag érkezett a fővárosba is. A Moderna és AstraZeneca oltóanyagából 4400 ember kapja meg a második oltását, további 8800 pedig az elsőt.

Néhány órával később a szétosztott vakcinákat egyszerre indította útnak a fővárosi kormányhivatal. Az oltóanyagot összesen 880 háziorvosi rendelőbe szállították ki a fővárosban. A táskákban a vakcina mellett ott voltak az oltáshoz szükséges dokumentumok és eszközök is.

Az oltási tervben a feladat az, hogy a lehető legrövidebb időn belül el kell oltani a vakcinát, és a lehető legtöbb embert be kell oltani, hiszen a jelenleg is felfutó harmadik hullámban ez szolgálja a magyarok érdekét is és biztonságát is – hangsúlyozta Sára Botond Budapest kormánymegbízottja.

Elmondta, hogy a következő napokban felgyorsul az oltások beadásának üteme, ugyanis a cél az, hogy minél többen és minél gyorsabban szerezzenek védettséget.

Három hét helyett 35 napnak kell eltelnie két oltás között a Pfizerből

Mínusz 70 fokos speciális hűtődobozban érkezett meg a legújabb szállítmány Pfizer vakcinájából a zalaegerszegi Szent Rafael Kórházba. A több mint 3500 adag oltásból Zala megye minden háziorvosi praxisa kap majd, és a kórházi oltópontokon is folyamatosan oltanak vele a következő napokban.

Az ellenőrzés után a tároláshoz készítik elő az ampullákat a Debreceni Egyetem központi gyógyszertárában. Az intézményben 30 oltópont működik, Pfizer vakcinából eddig már több mint 22 000 embernek adták be az első védőoltást.

A regisztrált idősek már ezen a héten megkaphatják a most érkezett vakcinát a Tolna Megyei Kórházban. A Pécsi Tudományegyetem Klinikai központjában kicsomagolt négy tálca oltóanyag egy részét pedig a környékbeli kórházakba juttatják el.

A kedden Magyarországra érkezett több mint 114 000 adag Pfizer oltóanyagból több budapesti oltópontra is szállítottak. A Szent János Kórházba délelőtt érkezett több mint 4600 adag vakcina. És ugyanennyi oltóanyagot kapott a Dél-pesti Centrumkórház is, amellyel itt is elsősorban az idősebb korosztályt oltják.

„A minap látott napvilágot egy tudományos eredmény, hogy mind a Pfizer, mind az AstraZeneca oltásával már az első oltás utáni két-három hétben több mint 80 százalékban megakadályozzák ezek az oltások, hogy súlyos betegség alakuljon ki, vagy az illető kórházba kerüljön. Ez nagyon jó hír azoknak, akik már az első oltást megkapták” – fogalmazott Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa.

Hogy a lehető legtöbben minél előbb megkaphassák az első oltást, az eddigi 21 helyett 35 nappal később adják be a második adag Pfizert. Karikó Katalin biokémikus, aki maga is részt vett a vakcina kifejlesztésében, Facebook-oldalán egy hozzászólásra reagálva azt írta:

egy dózis is nyolcvan százalék védelmet ad, ezért nem kell aggódni a második adag kitolódása miatt.

Úgy fogalmazott, hogy „minden rendben lesz, lényeg, hogy az első a karodban legyen”.

A kormány a napokban jelentősen megnövelte a lekötött Pfizer vakcinák mennyiségét, így az eddigi 6 500 000 helyett már 10 870 000 adag érkezésére lehet számítani.

A vakcinabeszerzésekről a Koronavírus.gov.hu-n részletes összesítés található, hogy melyik típusú oltóanyagból mennyit kötött le Magyarország. Egy táblázatot is közzétettek, amelyben az uniós és keleti beszerzések külön-külön is szerepelnek.

Ebből kiderül, hogy az uniós beszerzésből eddig valamivel több mint 1 200 000 adag vakcina érkezett, ami a megrendelt mennyiségnek csupán az öt százaléka.

Ezzel szemben a magyar kormány által lekötött orosz és kínai vakcinából a megrendelt mennyiségnek már a 13 százaléka megérkezett, vagyis arányaiban a keleti oltóanyagokból több mint két és félszer annyi, mint a nyugatiból.