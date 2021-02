Rég eldőlt, hogy el kell hagynia otthonát a 100 Tagú Cigányzenekarnak

Megosztás Tweet



Már a kezdetektől fogva úgy kalkulált Erzsébetváros baloldali vezetése, hogy a 100 Tagú Cigányzenekarnak más helyen kell majd folytatni a munkáját, derül ki a DK-s Niedermüller Péter vezette önkormányzat, az M1 Híradónak küldött válaszából.



Nem indulnak jó esélyekkel a Niedermüller Péter polgármester által irányított Erzsébetvárosban a zenével foglalkozók. A Gyurcsány Ferenc pártjának korábban alelnöki tisztét is betöltő kerületvezető előbb a Molnár Antal Zeneiskola diákjait hozta nehéz helyzetbe, amikor a kifejezetten nekik felújított épületet a Free SZFE egyesület kapta meg, most pedig a 100 Tagú Cigányzenekart is sikerült kitenni eddigi jól megszokott helyükről.

A Híradó megkérdezte az önkormányzatot, hogy miért nem kötötték feltételhez a pályázat kiírásakor, hogy a 100 Tagú Cigányzenekar továbbra is az épületben maradhasson, melyre a kommunikációs osztály azt válaszolta, hogy „eleve abban gondolkodtak, hogy a zenekar a kerületben más helyszínen folytatja munkáját”.

Az önkormányzat – melynek válaszait teljes egészében cikkünk végén olvashatják – szerint több olyan lehetőség is felmerült, melyek megfeleltek a zenekar elképzeléseinek, ám a zenekar elnöke, Beke Farkas Nándor, elmondta, hogy a VII. kerületnek csak akkor lett igazán fontos az ügy, amikor a sajtóban cikkezni kezdtek arról, hogy a 100 Tagú Cigányzenekart kirakták jól megszokott helyükről.

A zenekar már át is költözött a kormánypárti vezetésű XXII. kerületbe, ahol ideiglenes vagy akár állandó próbahelyet biztosítanak számukra.

Beke Farkas Nándor az MTI-nek azt mondta, hogy a Cziffra György Kulturális Központ, mint próbahelyszín, közel áll a szívéhez, de minderről még egyeztetnie kell az elnökséggel.

Mivel a VII. kerületi önkormányzat csak azzal a feltétellel járult hozzá válaszaik közléséhez, ha azokat változtatás nélkül, teljes egészében megjelentetjük, ezért ennek kérésnek az alábbiakban eleget teszünk:

A 100 Tagú Cigányzenekarnak el kellett hagynia a Wesselényi utca 17. szám alatti bérleményt, amit próbateremként használtak. Miért volt szükséges újra megpályáztatni a Wesselényi utca 17. bérbeadását?

A Wesselényi utca 17. szám alatti épületben korábban az Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ, röviden az Erőművház Kft. működött. Erre a funkcióra az épület alkalmatlan volt, ezért az Erőművház jobban kihasználható, gazdaságosabban üzemeltethető irodákba költözött. Az így üresen maradt épület bérleti jogára azért írt ki pályázatot az Önkormányzat, hogy ezáltal bevételhez jusson.

Miért nem kötötte feltételhez az Erzsébetvárosi Önkormányzat a pályázat kiírásakor, hogy a 100 Tagú Cigányzenekar továbbra is ott maradhasson? Felajánlott az Önkormányzat más bérleményt Erzsébetvárosban a 100 Tagú Cigányzenekarnak? Ha igen, melyiket? Ha nem, miért nem?

Az önkormányzat eleve abban gondolkodott, hogy a zenekar a kerületben más helyszínen folytatja munkáját. Több olyan lehetőség is felmerült, melyek megfeleltek a zenekar elképzeléseinek. Ezek közül bármelyiket, jelképes bérleti díjért igénybe vehették volna.

Milyen funkciót kap a hamarosan teljesen üres Wesselényi utca 17. szám alatti ingatlan?

Az ingatlan bérleti jogát a pályázaton egy tehetséggondozó iskola, a Milestone Institute nyerte el. Az épület ad majd otthont az intézet oktatási, tanácsadói és diaszpóra programjának, illetve ez lesz a helyszíne az intézet Tudáskikötő koncepciójának.

A címlapfotó illusztráció.