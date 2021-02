Kilenc magyar márka mutatkozhatott be a Milano Fashion Weeken

Megosztás Tweet



Kilenc magyar márka mutatkozhat be az idei Milano Fashion Weeken: az ABODI, Cukovy, Elysian, Kata Szegedi, MERO, THEFOUR és ZIA Budapest élőben közvetített catwalk videókon keresztül, ALMA és NINI pedig digitális tartalmaikkal csatlakozott az olasz divateseményhez – tájékoztatta a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) pénteken az MTI-t.

Az Olaszország egyes területein hatályban lévő korlátozások, valamint a divathéten dolgozók biztonsága miatt a nemzetközi divateseményt ebben az évben az online térben tartják március 1-ig – olvasható az MDDÜ közleményében.

Pénteken az olasz divathét felvételei - köztük a magyar tervezők bemutatói is élőben követhetőek voltak https://milanofashionweek.cameramoda.it/ oldalán és mostantól ugyanezen a platformon visszanézhetőek. Az első digitális Milano Fashion Week bemutatói a tengerentúlra is eljutnak, szombaton New Yorkban, a Times Square-en vetítik a felvételeket ottani idő szerint délután három órakor.

A közlemény felidézi, hogy az MDDÜ, valamint a Camera Nazionale della Moda Italiana közötti szakmai partnerség 2018 augusztusában a felek stratégiai megállapodásának aláírásával kezdődött, hogy együttesen segítsék a magyar divatipari szereplők nemzetközi piacokra való belépését.

Ennek részeként hozták létre a nemzetközi mentorprogramot, amely immáron számos hazai márkát támogatott országhatáron túli terveik megvalósításában. A nemzetközi mentorprogram legmeghatározóbb pontja a Milano Fashion Weeken való szereplés, amely számos mentorált számára hozta már meg az áttörést – olvasható a közleményben.

Az idei az ötödik alkalom, hogy az MDDÜ a Budapest Select ernyőmárka alatt vonultat fel magyar márkákat a milánói divathéten. Az ügynökség az ernyőmárkával akar látványosabb megjelenést biztosítani a magyar termékeknek, hogy azok még erősebb benyomást keltsenek az eseményt megtekintő buyerekben.

A Budapest Select fő célja, hogy a tehetséges tervezők saját jegyeiket megtartva, de egységes kommunikáció által kapjanak nagyobb figyelmet a külföldi szereplések alkalmával.

A konzisztens megjelenésnek köszönhetően a Milano Fashion Week szakmai közössége már tudatosan keresi a magyar brandek kollekcióit. Az ügynökség a Budapest Select márkanév alatt 2020 decemberében egy kizárólag magyar tervezőket felvonultató webshopot is létrehozott, hogy értékesítési platformot, valamint hazai és nemzetközi megjelenési lehetőséget biztosítson a magyar brandeknek.

A közlemény idézi Bata-Jakab Zsófiát, az MDDÜ vezetőjét, aki azt mondta: rendkívül nagy öröm számukra, hogy ezekben a kihívásokkal teli időszakokban is - ugyan nem szokványos formában - de részt vehettek a Milano Fashion Weeken és nemzetközi kifutókon szemlélhetik a magyar tervezők fejlődését, amelyet a CNMI-vel közös nemzetközi mentorprogramunknak köszönhető.

Az olasz divateseményen készülő videós és képi tartalmak a Fashion Week hivatalos oldalán lesznek megtekinthetők, így a buyereken kívül az influenszerek, újságírók és divatrajongók is megismerhetik a legújabb kollekciókat. A márkák korábbi alkotásait pedig megvásárolhatják a decemberben indult Budapest Select Concept Store webshopból – hívta fel a figyelmet az ügynökség vezetője.