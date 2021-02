A hortobágyi madárkórházban végigkövethető, ahogy az állatok „szárnyadoznak”

Megosztás Tweet



Az állatvédelem élharcosainak, azoknak, akik mondhatni a frontvonalban dolgoznak, télen sincs kevesebb munkájuk, mint egy madárdalban gazdag tavaszi, kora nyári időszakban. A hortobágyi madárkórház jóval több mint gyógyító és menedéket nyújtó hely, ez egyfajta szemléletformáló központ, ahol talán szembesülünk azzal, hogy a civilizációnk milyen veszélyeket rejt másokra nézve, és mekkora a felelősségünk nekünk, embereknek.

A rőt koraidenevér Hajdúszoboszlóról érkezett a hortobágyi madármentő állomásra. Nagyon erős, szinte zavaró rikoltozása még a segíteni akaró Déri doktor hangját is elnyomja. A nőstény denevéren sérülésnek, törésnek nyoma nincs, mondhatni makkegészséges. Koraidenevérnek hívják, bár elnevezése ellenére, a február még túlságosan korai ahhoz, hogy ébren legyen.

Amíg a denevér újra álomba ringatja magát, addig van idő szétnézni a téli madárkórházban. Gólyából olyan sok érkezett be a hideg időszakra, hogy egy új helyet kellett nekik kialakítani, mert a nagy röpdében már nem fértek el. Mondhatni teltház van.

„Mindig teltház van, télen annál inkább van teltház, hogy ilyenkor kevesebb madarat bocsájtunk szabadon, hiszen a téli ínséges időszakot át kell, hogy vészeljék, a gólyák is azért vannak itt tavaszig. Ahogy a népi mondás is tartja, nincs az a szénásszekér, amire ne lehetne még egy villányit feltenni” – mondta Déri János a kórház állatorvosa az M1 Kék bolygó című műsorában.



A madárkórházban, madárparkban a látogató végig követheti azt a folyamatot, ahogy az állatok lábadoznak, vagy éppen „szárnyadoznak”. Megismerheti, hogy mi az, ami veszélyt jelent a madárnak, és azt is, milyen élet vár azokra az állatokra, amelyek sérülése maradandó.

„Célunk a szemléletformálás, ami közben a tevékenységünket bemutatjuk, és bemutatjuk a betegek gyógyulását, Amelyik madarak hozzánk érkeznek, kivétel nélkül mindegyik az áramütés, az autó utakon szerzett balesetek, az épületeknek ütközések, a mezőgazdasági kemikália és alkalmanként a lövöldözés áldozatai, ezek mind az emberi jelenlétnek a következményei a természetben” – tette hozzá az állatorvos.

A pandémia miatt kialakult helyzetben viszont ezt a fajta szembesítést és azon keresztül a szemléletformálást nehéz megvalósítani. Ezért

a madárkórházat az interneten keresztül is meg lehet ismerni. Be lehet kukkantani a kezelőbe, a kórtermekbe és a röpdékbe is.

„A személyes találkozás, az egy pótolhatatlan dolog. A látogatóink úgy tudják leginkább átérezni és megfigyelni az itt folyó munkát, nem is azt mondjuk, hogy pótolni szeretnénk ezt a hiányt, hanem inkább kárpótolni azokat az érdeklődőket, akiktől kapjuk azóta is a biztató üzeneteket, e-maileket, amióta ugye nem látogathatnak el, akik szeretnék a munkánkat továbbra is figyelemmel kísérni” – fogalmazott Déri Balázs állattenyésztési vezető.

A hangutánzó művész, a holló már régi bútordarab a parkban, ám rengeteg az új beteg. Déri János szerint nem azért kerülnek be évről évre egyre többen a parkba, merthogy egyre több a balesetes madár az országban, hanem azért, mert az emberek egyre érzékenyebbek, ha sérült állatot látnak.

Sok minden változott az évtizedek alatt.

A hortobágyi madárkórházban és madárparkban évente 2-3 ezer madár gyógyul, kap erőre, hogy optimális esetben ismét szabad lehessen. Március 15-én a hagyományokhoz híven több tucat gólyát engednek szabadon, bízva abban, hogy önálló életük balesetmentesen telik majd.