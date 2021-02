Újabb nosztalgia pótkocsit újítottak fel

Megújult az 579-es pályaszámú PXV nosztalgia pótkocsiKedves Utasaink! A HÉV járműállománya nem fiatal, megérett a cserére, ezért is indítottuk el az új HÉV motorvonatok beszerzésére vonatkozó eljárást 2020. szeptemberében. A megújulás mellett a múlt értékeinek megőrzése is fontos feladatunk, tekintettel arra, hogy a vállalati eszközpark részét képező járművek pótolhatatlan vagyontárgyak is egyben. Kollégáink közreműködésével nosztalgia flottánk egy további példánya vált futóképesé. A videóból megismerhetik PixVikit, azaz a Mikuláshévként ismerté vált Monyó (MVIII), Levi (LVII) és Pixi (511-es pályaszámú PXV pótkocsi) új barátját. Reméljük, hamarosan Önökkel együtt utazhatunk a megújult 579-es pályaszámú PXV-n pótkocsin!

