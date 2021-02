Orbán: Az egész járvány legnehezebb két hete jön

COVID 2/107. Versenyt futunk az idővel. Mindenki oltassa be magát // We are in a race against time. Get vaccinated!

COVID 2/107. Versenyt futunk az idővel. Mindenki oltassa be magát // We are in a race against time. Get vaccinated!

Közzétette: Orbán Viktor – 2021. február 25., csütörtök