Magyarország nagyot lépett előre a vakcinafejlesztés területén

Magyarország részt vehet egy harmadik klinikai fázisban lévő török vakcina tesztelésében – jelentette be Szijjártó Péter, miután találkozott török kollégájával. A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta: Törökországban jelenleg 17 oltóanyag fejlesztésén dolgoznak. Hozzátette: annak az országnak, amelyiknek van vakcinája, be tudja oltani a saját polgárait, és ezzel életeket menthet.



Azt a megállapodást kötöttük, hogy a harmadik klinikai fázisban Magyarország részt vehet. Ez azt jelenti, hogy Magyarország a maga orvostudományi hagyományaival, az egészségügyi ellátó rendszerével megkapja a lehetőséget arra, hogy a török oltóanyag kifejlesztésének harmadik klinikai tesztfázisában részt vegyen. Ez egy óriási szakmai, óriási egészségügy lehetőség Magyarországnak. Most van időnk erre felkészülni, hogy egy alapos tudományos együttműködést folytathassunk az elmúlt időszakban, ezáltal új dimenziókba lép Magyarország is, hiszen olyan tapasztalatokra és tudásra tehet szert a vírus elleni védekezés tekintetében, amire egyelőre csak kevesen tehettek szert – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető kiemelte, hogy több mint négymillió migráns él Törökországban. Ha ők egyszerre megindulnának Európa felé, mi itt mind nagy bajban lennénk, főleg mivel az illegális bevándorlás most már egészségügyi kockázatot is hordoz. Arra kérte az európai, brüsszeli politikusokat, hogy ennek tudatában nyilatkozzanak kritikusan Törökországról.

Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter azt mondta, hogy Magyarország stratégiai szövetségese Törökországnak. Jelezte, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozik még a nap folyamán.