A Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet munkatársai az elmúlt hetekben 87 bentlakásos intézet több mint 3200 lakóját és dolgozóját oltották be koronavírus ellen. A tapasztalatok szerint az idősek mindenhol jól fogadták a kis beavatkozást, és főleg azt, hogy védetté váltak. Az intézet vezetője ezért is ajánlja mindenkinek, hogy kérje, és vegye is fel a védőoltást – közölte az M1 Híradója.