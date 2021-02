Orvosok, professzorok érvelnek a védőoltás mellett

Megosztás Tweet



Új sorozatot indított az M1. Orvosok, professzorok beszélnek arról, hogy mennyire fontos, hogy a lehető legtöbb embert beoltsanak a koronavírus ellen. Papp Csaba, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet igazgatója úgy fogalmazott: nem magunkért kell ezt megtennünk, hanem szeretteinkért. „Tegyünk meg mindent azért, hogy megóvjuk az időseket" – mondta az M1 Híradójában.



A 91. születésnapját szeretné egészségesen és szabadon ünnepelni, ezért oltatta be magát – ezt mondja Bakos Gyula. A hajdúdorogi férfi vasárnap kapta meg a második adag koronavírus elleni vakcinát.

„Nem fáj, pénzbe nem kerül, az egészséget viszont meg kell őrizni. Nekem ez a felfogásom, hogy aki teheti és jól érzi magát, ne vonakodjon ellene.”

A gyulai Napsugár Idősek Otthonában is sokan megkapták már a második adag vakcinát. Itt szinte mindenki kérte az injekciót, még az is, aki az első körben nem igényelte. Szabó Istvánné is közéjük tartozik.

Csak az oltással lehet leküzdeni a koronavírust - erről beszélt az M1-nek Papp Csaba, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet igazgatója.

„A koronavírusról sok mindent még nem tudtunk egy évvel ezelőtt, azért volt dermesztő és ijesztő a léte, most már hogy van gyógyszerünk van immunglobulinunk, illetve itt van a legnagyobb védekezési lehetőségünk ellene, az oltóanyag” – fogalmazott.

Az intézet munkatársai az elmúlt hetekben 87 bentlakásos intézet több mint 3200 lakóját és dolgozóját oltották be. Papp Csaba is megkapta a vakcinát. Elmondta, hogy számára megnyugtató reggelente úgy ébredni, hogy úgy érzi, minden tőle telhetőt megtett a vírus elleni küzdelemben.

„Az alapellátás igazgatójaként nem magamat, hanem az anyósomat, a szeretteimet, a szomszédaimat és az időseket féltetettem. Nem magunkért kell ezt megtennünk, hanem szeretteinkért és a mi nemzetünkre nagyon jellemző az, hogy féltjük, szeretjük az időseinket, tegyünk meg mindent azért, hogy óvva legyenek" – mondta Papp Csaba.

A szakemberek mindennap arra buzdítanak, hogy mindenki éljen a számára felajánlott oltóanyaggal, hiszen a késlekedéssel megnő az esély arra, hogy elkapjuk és továbbadjuk a koronavírust. A betegség lefolyása pedig kiszámíthatatlan, az idősek mellett sok fiatalnál is súlyos következményeket okoz a fertőzés.