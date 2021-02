Keresik a rendőrök az érdi száguldozó autóst

Megosztás Tweet



Körforgalomban majd piros lámpán áthajtva driftelt az érdi sofőr. Az esetről videót készített egy helyi, aki azt írja nem először látta hasonlóan manőverezni az autót a városban. A szakemberek szerint az ilyen vezetési stílus közúton könnyen életveszélyessé is válhat. A rendőrség keresi a száguldozó sofőrt – számolt be az esetről az M1 Híradó.



Az érdi körforgalomban vezetett őrült módjára ez a sofőr. Nem ez az első eset hogy hasonló sebességgel manőverezett a városban. Azonban csak most sikerült videóra vennie az egyébként életveszélyes manővert egy másik autósnak, aki azt írta a Budapesti autósok közössége nevű portálnak, hogy nemrég már egyszer majdnem belehajtott a BWMw-s. Most pedig végre felvennie is sikerült.

„Az hogy a körforgalomba valaki ilyet játszik az nem jó de a felvétel második felében amikor piros lámpán driftelve halad át az azt gondolom hogy az nagyon komoly. Egy ilyen személyiségű ember közutakon az nem hiszem hogy túl nagy biztonságot jelent a közlekedési partnereknek" – mondta a bpiautosok.hu alapító-főszerkesztője Csősz Krisztián.

A budapesti autósok közössége nevű oldalra naponta érkeznek olyan felvételek amelyekből egyértelmű hogy sokan nézik rally pályának a közutakat.

A vezetéstechnikai tréner szerint életveszélyes egy is lehet egy ilyen szituáció, bármennyire is biztos magában a száguldozó sofőr.

„Az úton nem egyedül vagyunk még ha este ritka forgalomban is vannak ott mások. Elképzelhető hogy valamit ő nem fog tudni kiszámítani. És a másik probléma, hogy a többi szabályosan közlekedő számára egy teljesen kiszámíthatatlan tényezővé válik" – mondta Kőrös András vezetéstechnikai instruktor.

A tréner a mogyoródi tanpályán mutatta, meg hogy egy apró kormány mozdulat milyen balesetveszélyes lehet. Az esetről a közlekedésrendészeti főosztály ezredese azt mondta az M1-nek, hogy a bejelentés után azonnal nyomozni kezdtek a felelőtlen sofőr után.

„Minden esetben amikor ilyen esemény jut a tudomásunkra videó vagy email formájában beérkezik, mi mindent elkövetünk hogy a személyeket felderítsük. A rendőrség azon van hogy az ilyen embereket a forgalomból kiszűrje. Ezek nem valók a közutakra ezek mindenki számára veszélyesek, közveszélyesek"– Óberling József

A közúti veszélyeztetésben, elkövetett közlekedési bűncselekmény miatt akár börtönbüntetés is járhat.