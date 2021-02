Felvilágosító előadások, állatokkal a főszerepben

Megosztás Tweet



A kormány célja, hogy a magyar állatvédelem öt éven belül Európa élvonalába tartozzon, ezért is indítottak el egy online felmérést, amely majd a gerincét adhatja a nemzeti állatvédelmi programnak – mondta a program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos.

Ovádi Péter közölte: az első nap már több mint harmincezren töltötték ki a kérdőívet, és ez is azt mutatja, hogy mennyi ember szeretné elmondani a véleményét az állatvédelemről.

„Az a célunk, hogy öt éven belül Magyarország Európa élmezőnyébe tartozzon az állatvédelem terén. Ennek megvalósításához őszinte beszélgetésekre és összefogásra van szükség.

Egy olyan programot szeretnénk letenni a kormány asztalára, amellyel öt év múlva el fogjuk érni a kitűzött céljainkat”

– fogalmazott a Magyar Nemzetnek adott interjújában.

Ovádi Péter elmondta, nagyon fontos felhívni az emberek figyelmét a felelős állattartásra, és lényeges az is, hogy az állattartó ne legyen konfliktusban azokkal, akik nem tartanak állatot. A problémamentes egymás mellett élés feltétele, hogy a szabályokat be kell tartani – mutatott rá.

Közölte, az Állatorvostudományi Egyetem elvállalta a felvilágosító oktatás megszervezését.

A jövőben oktatást biztosítunk a civilszervezeteknek, a pedagógusoknak és a hatóságoknak – mondta Ovádi Péter hozzátéve: jó úton haladnak, az Állatvédelmi Központ is létrejött, elindult a párbeszéd.

Az állatkínzókra kiszabott büntetések kapcsán arról beszélt, hogy szerinte a jogszabályi környezet megfelelő, de az online felmérésben rákérdeznek arra is, van-e szükség további szigorításra.

Az állatvédelemről szóló kerekasztal-megbeszéléseken jelen vannak rendőrkapitányok, kormánymegbízottak is. A tapasztalat az, hogy az állatkínzások többsége nem jut el bírósági szakaszba sem, ezért fontos, hogy a civilszervezetek megfelelően tudják dokumentálni a cselekményt, és a hatóság segítségével olyan bírósági szakaszba juttassák el az állatkínzás bűntettét, hogy a bíróság is könnyebben tudjon ítéletet mondani – mondta Ovádi Péter, majd rámutatott arra is: sok esetben hiányzik a bizonyíték, amire szükség lenne.

Ugyanakkor elmondta,

több olyan esetről is tud, amikor tényleges börtönbüntetésre ítéltek állatkínzót. Ennek lehet elrettentő hatása, de ezzel sem minden esetben ért egyet a szakma. Inkább magasabb bírságot, az állattartástól való eltiltást javasolják

– tette hozzá Ovádi Péter.

A miniszteri biztos az interjúban kiemelte azt is, hogy az előírásokon túlmutató állatjóléti körülményeket is szeretnének biztosítani a gazdaságokban.

Az állatok jólétéért indított kérdőívet Orbán Viktor miniszterelnök is aláírta.

Az állatvédelmi online felmérés március 7-ig tart, a kérdőívet az Állatvédelem.kormány.hu oldalon lehet kitölteni.

A címlapfotó illusztráció.