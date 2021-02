Az Auschwitzban a győzelem jelét mutató jobbikos vezethette az autót, amivel karambolozott a Jobbik miniszterelnök-jelöltje

Megosztás Tweet



Jakab Péter utalt arra, hogy nem ő vezette az autót, ami tegnap csúnyán összetört, de most kiderült, hogy ki ülhetett a volánnál: az Auschwitzban a győzelem jelét mutató Hajnády Kristóf.

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, karambolozott a Jobbik miniszterelnök-jelöltje. Jakab Péter épp a parlamentbe tartott, amikor a baleset történt.

„Ritkán adom ki a kormányt a kezeim közül, most útban a Parlament felé mégis megtettem. Hál’ Istennek senkinek nem esett baja” – írta Jakab Péter a közösségi oldalán.

„Köszönöm a mentősöknek, akik hívás nélkül is megálltak megkérdezni, rendben vagyunk-e. Hogy a kormánymédia mit keresett ott, nem tudom. Ők mindenesetre nem kérdezték meg, rendben vagyunk-e, csak forgattak. Igazi katasztrófaturisták. Vigyázzatok magatokra az úton! Én is ezt teszem, visszaveszem a kormányt” – tette hozzá.

A PestiSrácok információi szerint az autót Hajnády Kristóf vezette, aki korábban Auschwitzban a győzelem jelét mutatta.

„Stábunk egy forgatásról tartott a szerkesztőségbe, amikor észrevettük az összetört kocsikat. Jakab Péter hergelő posztja ellenére senkinek nem történt semmi baja, ezt onnan láttuk, hogy vígan járt-kelt a Jobbik elnöke, csak láthatóan nem örült a PestiSrácok.hu-nak. Ez talán érthető is, hiszen információink szerint az autót nem ő vezette, hanem Hajnády Kristóf, aki Auschwitzban még a győzelem jelét mutogatta” - írták. Hajnády Kristóf a füzesabonyi Jobbik tagjaként vált ismertté, 2014-ben már a párt képviselőjelöltje volt. Ezt követően került ki róla a kép, ahol épp Auschwitzban mutatja a győzelem jelét, amit Facebook oldalán is megosztott. A lap arról is ír, hogy a háborús bűnös Alfred Jodl az egyik példaképe, de Adolf Hitler fotóját is megosztotta.