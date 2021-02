Újabb százezer adag Szputnyik V vakcina érkezett Magyarországra

Megosztás Tweet



Megérkezett Magyarországra az orosz Szputnyik vakcinaszállítmány, amely százezer magyar ember elsőkörös oltását biztosítja – közölte a külgazdasági és külügyminiszter hétfő este a Facebook-oldalán.

„Ezekben a percekben érkezik meg Magyarországra 100 ezer adagnyi orosz oltóanyag” – jelentette be a közösségi oldalán este Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki azt is kifejtette, hogy mennyire fontos a gyorsaság az oltások vonatkozásában. Arról is beszélt, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központba érkeznek majd ezek az oltóanyagok, az ottani szakmai döntést követően pedig fel is lehet már használni.

„A gyorsaság rendkívül fontos az oltások vonatkozásában, hiszen ha csak egy nappal tudjuk előrehozni az oltási menetrend végrehajtását, akkor is 100-150 ember életét meg tudjuk védeni” – emelte ki a miniszter, hozzátéve: így több mint 2000 ember megfertőződését tudják megakadályozni, és 10-15 milliárd forintnyi kártól tudják megmenteni a magyar gazdaságot.

„Ebben a helyzetben tehát versenyt futunk, versenyt futunk az idővel, így azon dolgozunk, hogy minden forrásból minél gyorsabban megérkezzenek a Magyarországon már engedélyezett vakcinák” – jelentette ki Szijjártó Péter.

A miniszter január 22-én jelentette be, hogy kétmillió adag, vagyis egymillió ember beoltásához elegendő vakcinát vásárolt Magyarország Oroszországtól.

Szijjártó Péter péntek este tette közzé a videofelvételeket arról, ahogy Szentpéterváron megkezdődött a százezer adag Szputnyik V vakcina előkészítése a szállításra, majd a koronavírus elleni oltóanyag-szállítmánnyal a kamion útnak indult Budapestre.

A koronavirus.gov.hu hétfőn azt írta: eddig 453 457 embert oltottak be, közülük 201 005-en már a második oltást is megkapták. Jelenleg is tart a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon (Pfizer- és Szputnyik vakcinával), a háziorvosok pedig folytatják a 60 év alatti krónikus betegek oltását (AstraZeneca-vakcinával). Hamarosan megkezdődik az oltás a kínai Sinopharm-vakcinával is – közölték.

A következő hetek meghatározók lesznek

Szentpétervárról érkezett Magyarországra egy kamion mintegy 100 ezer adag oltóanyaggal. Ez már a második kamion, amely Szputnyik V-t hoz.

A következő hetek meghatározók lesznek az oltás szempontjából. Szerdától, két hét alatt újabb, csaknem félmillió embert tudnak majd beoltani Magyarországon. Ez több, mint amennyi embert eddig összesen beoltottak itthon.

A kínai Sinopharmmal együtt már ötféle oltóanyag lesz itthon a koronavírus ellen. Az uniós vakcinabeszerzések azonban továbbra is akadoznak. Az adatok szerint a Brüsszel által lekötött oltóanyagoknak eddig csak alig több mint négy százaléka érkezett meg Magyarországra. A hazai beszerzéseknek köszönhetően viszont keleti vakcinából arányaiban már kétszer ennyi érkezett.

Élet, munkahely, újraindítás, ezt jelenti a vakcina” – fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött videóban Menczer Tamás.

Az államtitkár azt mondta: az elhibázott brüsszeli vakcinabeszerzés miatt van szükség a magyar beszerzésekre.

„Amit tehát mi teszünk, az a brüsszeli hibák kijavítása. Lehet, hogy nem tudunk minden hibát egyik napról a másikra kijavítani, de nem haladunk rosszul, hiszen folyamatosan érkezik a vakcina Kínából és Oroszországból is, és május végéig 3,5 millió emberrel többet tudunk majd beoltani, mint egy hasonló méretű uniós ország” – fejtette ki.

„Magyarország nagy előnyre tett szert a betegség elleni harcban azzal, hogy – az egész uniót megelőzve – Kínától és Oroszországtól is rendelt oltóanyagot” – mondta Nógrádi György az M1-en. A biztonságpolitikai szakértő azt mondta:

Mára a többi uniós ország is belátta, hogy Magyarországnak igaza volt, és már ők is keletről várják a vakcinát, ami véget vethet a járványnak.

„Az Európai Unióban Magyarország csodálatosan áll, ennek egyszerű oka az, hogy nem csak az Európai Uniótól rendelünk vakcinákat. Látni kell, hogy az EU ebben a kérdésben sajnos mellényúlt. November 11-én kötötték meg a szerződést a Pfizerrel, rendkívül megkésve, és amikor mi az oroszokkal elkezdtünk tárgyalni, akkor az Európai Unió jelentős része Brüsszellel az élen ellenünk volt, majd eltelt néhány hét, és ugyanúgy rájöttek, mint mi, hogy nem kapunk Brüsszeltől megfelelő mennyiségű vakcinát” – tette hozzá a biztonságpolitikai szakértő.

Angela Merkel januárban jelentette be, hogy Németország kész támogatni az orosz vakcina európai uniós engedélyeztetését. Sőt, a Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyaláson a közös gyártás is szóba került. Azóta Ausztria is bejelentkezett az orosz és a kínai vakcina gyártására. Szlovákia pedig pénteken jelentette be, hogy kétmillió adag Szputnyik oltóanyagot vásárol.





