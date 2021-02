Már több mint 200 ezren töltötték ki a nemzeti konzultációt

Egyre többen mondják el a véleményüket az újraindításról szóló konzultációban. Szombat reggelig 201 087-en töltötték ki az online kérdőívet – olvasható a kormany.hu oldalon.

A szombaton közzétett tájékoztatás szerint az oltási programmal új szakaszba léptünk, és ez lehetővé teszi, hogy elinduljon a párbeszéd az újraindítás lehetőségeiről.

Ez függ a járványügyi helyzettől is, ugyanakkor az elmúlt hónapok bizonyították, hogy azok a hatékony intézkedések, amelyeket a magyar többsége is támogat. „A konzultáció ebben nyújt segítséget, mindenki véleményére számítunk” – írták.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkárának tájékoztatása alapján beszámolt arról is, hogy az oltásra regisztrálók száma is folyamatosan emelkedik. Már kétmillió 265 ezren jelezték, hogy élni szeretnének a lehetőséggel, ami magában foglalja a postai úton visszaküldött és az internetes regisztrációkat is – tette hozzá a kormánypárti politikus.

Az online kérdőív kitöltéséhez regisztráció szükséges. Regisztrálni a Nemzetikonzultáció.kormány.hu oldalon lehet a név, az életkor és az e-mail-cím megadásával. Az e-mail-cím megadása azért szükséges, mert a regisztráció után erre érkezik az a link, amelyre rákattintva kitölthető a kérdőív. A többlépcsős regisztrációs folyamat pedig biztonsági célokat szolgál.

