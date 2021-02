Felgyorsítható az oltási kampány a kínai vakcinával, ha az OGYÉI is megadja az engedélyt

Megosztás Tweet



Hamarosan megkezdődhet az oltás a kínai vakcinával: a Sinopharm ugyanis megfelelt a Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálatain, így egy lépéssel közelebb került az engedélyezéshez. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek (OGYÉI) is jóvá kell hagynia az oltást. Eddig több mint félmillió adag érkezett ebből az oltóanyagból Magyarországra. Világszerte pedig harmincmillió embert oltottak már be vele – hangzott el az M1 Híradójában.



Speciális hűtőkamrákban érkezett meg a kínai fejlesztésű koronavírus elleni oltóanyag Magyarországra kedd délután. Az 550 ezer adag vakcinát négy kamionnal szállították egy budapesti telephelyre, ahol megvizsgálták a dobozok sértetlenségét. A szállítmánnyal felgyorsítható az oltási kampány, amivel az élet hamarabb térhet vissza a normális kerékvágásba.

A Sinopharm oltóanyagának végső teszteredményei már december óta nyilvánosak, amiről több nemzetközi szaklap is beszámolt. Emellett januárban magyar szakemberek is megvizsgálták a vakcina pekingi gyártóhelyét, ahol végignézték a gyártási folyamatot és az oltóanyag teljes dokumentációját is.

Beadható a vakcina

„Beadható a kínai vakcina” – állapította meg a Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálata, jelentette be az országos tiszti főorvos az operatív törzs pénteki tájékoztatóján. Müller Cecília elmondta: a Sinopharm készítménye megfelel a magyarországi előírásoknak, így 18 éves kor felett alkalmazható, de ebben az esetben is kivételt kell tenni a várandósok és a nem megfelelően kezelt krónikus betegek esetében.

„Egyszerű a vakcina kezelése, két-nyolc fokon, tehát normál oltóanyagos hűtőszekrényben tárolható, hosszabb ideig felhasználható, és nagyon könnyen alkalmazható, ezért is szállítjuk ezt a háziorvosoknak, hiszen nem kell a kezelésével külön extra feltételeknek megfelelni” – fejtette ki a tiszti főorvos.

Müller Cecília hozzátette:

a Sinopharm vakcinákkal az oltás hazánkban akkor kezdődhet meg, ha az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet is megadja erre az engedélyt.

A kínai vakcinával világszerte már több mint harmincmillió embert oltottak be, jelentős negatív reakció nélkül. Szerbiában már több százezren kapták meg a vakcina első adagját, köztük vajdasági magyarok, és a gazdag arab országok is a Sinopharmot választották. Bahreinben decemberben kapott teljes körű engedélyt a vakcina, azóta több mint 250 ezer oltást végeztek el komolyabb probléma nélkül.

Hasonló a helyzet az Egyesült Arab Emírségekben is, ahol már szeptemberben jóváhagyták a kínai vakcina sürgősségi alkalmazását, januárban pedig a tömeges oltás is elkezdődött. Azóta a lakosság fele, több mint ötmillió ember már megkapta az oltóanyagot, aminek köszönhetően az ország gazdasága is elkezdett talpra állni.

Orbán Viktor miniszterelnök még január végén közölte: a kínai vakcinában bízik a legjobban, és amikor sorra kerül, azzal oltatja be magát. A kormányfő akkor úgy fogalmazott: a Sinopharm vakcináival sikerrel oltanak külföldön, ezért az ottani tapasztalatokat Magyarország is figyelembe veszi és használja majd.

A tervnek megfelelően halad az oltás országszerte

Rendületlen az oltási kedv egy pásztori szociális intézményben. A legtöbb bentlakó és dolgozó mostanra már a második oltáson is túl van. Csaknem 120, többségében értelmi fogyatékos embert látnak el, akik közül majdnem mindenki kérte a vakcinát.

Percről percre több vakcina fogy Békéscsabán. Csütörtöktől már a Szputnyik V-vel is oltják az időseket, naponta csaknem 200 embert. A békés megyei kórház főigazgatója, Becsei László az M1-nek azt mondta, az eddigi eredmények igencsak biztatók.

Kecskemétre is megérkezett az utánpótlás. A megyei kormányhivatal 220 darab Astrazeneca ampullát kapott. Ezeket a háziorvosi rendelőkbe szállítják ki.

A fővárosi kormányhivatal dolgozói már kora reggel megkapták a következő adag oltóanyszállítmányt, amelyeket a szociális intézményekbe szállítanak.

391 821 ember van Magyarországon, akit már legalább egyszer beoltottak, hamarosan 441 ezer lesz, a következő etapban hirtelen ugrunk egyet, egy hét alatt beoltunk 650 ezer embert, így márciusra 1,2 millió beoltott lesz – ismertette Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádióban.

Április elejére már két és fél millióan lesznek beoltva, így húsvétig minden regisztrált megkapja az oltást,

májusig pedig már három és fél millióval többen lesznek beoltva Magyarországon, mint az EU hasonló méretű országaiban

– emelte ki.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: „az dönti el a sorsunkat, hogy a beoltottak vagy a harmadik hullám görbéje lesz gyorsabb: ha az oltások gyorsabbak lesznek, és többen kérik, akkor életeket nyerünk, ha viszont a harmadik hullám görbéje lesz erősebb, életeket veszítünk.”