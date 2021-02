Kiderült, miben egyforma mindegyik vakcina

Megosztás Tweet



A vakcina véd minket a tünetektől, szinte százszázalékos mértékben, ebben abszolút egyformák a különböző oltóanyagok – fogalmazott Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, akit a Szputnyik V-vel oltottak be.



365 ezren kapták meg legalább az első adagot valamelyik oltásból csütörtök reggelig. Azóta emelkedett a szám, hiszen csütörtökön is folyamatosan fogadták az embereket a kórházi oltópontokon, a mobil csapatok pedig az idősotthonokat járják. A tervek szerint néhány órán belül újabb AstraZeneca-szállítmány érkezik az országba. Ezzel a vakcinával továbbra is a 60 évnél fiatalabb, krónikus betegeket oltják – hangzott el az M1 Híradójában.

Panaszmentes volt az elmúlt hetekben, ezért a második adag oltóanyagot is megkaphatta a Pfizer készítményéből a református Anna Idősek Otthona munkatársa. A hajdúszoboszlói intézményben 17 dolgozó és 36 bentlakó kapta meg az ismétlő oltást.

Már jól ismerik a folyamatot a Teréz anya szociális otthon lakói is. Hévízen két telephelyen több mint ötvenen kapták meg a koronavírus elleni második védőoltást.

„A bezártság még mindig rendkívül nehéz időszakot jelent az időseink számára, viszont a vakcina reményt adott arra, hogy ez hamarosan véget érhet” – mondta az intézményvezető, Varga András.

A tiszaalpári gondozási központban a lakók bíznak a vakcinában, ezért kérte mindenki az oltást.

Huszonöt fős intézményünkben huszonkét lakó kapja meg ma a második oltást, három lakó átesett a koronavírus-fertőzésen, ezért ők később kapják meg, de ők is igényelték, illetve a tizenkét dolgozóból tízen kapják meg a második oltást. Ketten, akik igazoltan Covid-fertőzöttek voltak, későbbi időpontban lesznek beoltva, de ők is kérték. Ha ez megtörténik, akkor százszázalékos lesz az átoltottság az intézményünkben – ismertette Kajtár Anita intézményvezető.

A háziorvosok jelölték ki azokat, akik megkaphatták az orosz oltóanyagot Kecskeméten is.

A Bács-Kiskun Megyei Oktatókórházba 207 ampulla Szputnyik V érkezett,

ami 1035 ember első oltására elegendő. Ezt a mennyiséget a hétvégéig beadják.

„Szerencsés helyzetben vagyunk, mert a korábbiak mellett most már a Szputnyik vakcinából is kaptunk a Pfizer mellett, úgyhogy most már ezzel is tudunk oltani, ezzel szélesedett a kör az oltottak számára, illetve az oltási repertoár is bővült” – fogalmazott Horváth Zsolt, a kórház orvosigazgatója.

A Semmelweis Egyetem Klinikai Központjának elnöke, Szabó Attila rektorhelyettes kollégáinak adta be a Szputynik V vakcinát, köztük az egyetem rektorának. Merkely Béla novemberben esett át a koronavírus-fertőzésen, így három hónappal később, csütörtökön kaphatta meg az első adagot az oltóanyagból.

A rektor hangsúlyozta:

azért választották az orosz oltóanyagot, mert az egyetem vezetése és munkatársai ezzel is szeretnék felhívni a figyelmet az oltások biztonságosságára.

„Az a legjobb vakcina, ami bennünk van, amivel beoltottak bennünket, hiszen ez véd a tünetektől és szinte százszázalékos mértékben, ebben abszolút egyformák a különböző oltóanyagok” – közölte a rektor.

Merkely Béla hozzátette: a Semmelweis Egyetem dolgozói eddig több mint 46 ezer vakcinát adtak be mintegy 32 ezer embernek. Jelentős reakciót egyszer sem tapasztaltak.

A címlapfotó illusztráció.