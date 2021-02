Izgult, de aztán a tűszúrást sem érezte Korda György

Már Magyarországon is elkezdődött a járvány harmadik hulláma. Az elmúlt napok adatai alapján csütörtökön ezt az országos tiszti főorvos is megerősítette. Az aktív fertőzöttek, a kórházban fekvő emberek és a gépi lélegeztetésre szoruló betegek száma is emelkedik. Az operatív törzs ismét üzembe helyezi a szűrőbuszokat a fővárosban, és a háziorvosok rendelhetik meg a tesztelést azok számára, akiknél felmerül a fertőzés gyanúja – hangzott el az M1 Híradójában.