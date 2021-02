Ha rábólint az NNK, kezdődhet az oltás a legkönnyebben kezelhető vakcinával

Megosztás Tweet



Megérkezett az első kínai vakcinaszállítmány Magyarországra. Ötszázötvenezer adagot hozott a repülő Pekingből. Mivel ez is kétdózisos oltás, így ezzel a mennyiséggel 275 000 embert lehet beoltani. A Nemzeti Népegészségügyi Központnak (NNK) még néhány vizsgálatot el kell végeznie. Ha megadják az engedélyt, akkor a háziorvosokhoz kerül a kínai oltóanyag, ott kaphatják meg, akik regisztráltak az oltásra – közölte az M1 Híradója.



A kínai fejlesztésű, koronavírus elleni oltóanyagot speciális hűtőkamrákban szállították, és szinte azonnal be is pakolták a magyar repülőgépbe. A szállítmányról Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter telefonon érdeklődött a pekingi magyar nagykövetnél, Pesti Máténál. Minden az ütemterv szerint alakult.

Szijjártó a közösségi oldalán erről egy videót is megosztott. A felvételen hangsúlyozta: nemcsak hamarabb, de a vállaltnál több vakcina is érkezik Magyarországra.

Délelőtt tízkor landolt a gép Budapesten, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A vakcinaszállítmányt a külügyi tárca tájékoztatásért és az ország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára fogadta. Erről egy videót is közzétett a közösségi oldalán. Menczer Tamás arról beszélt, hogy

a járvány elleni védekezés fontos állomásához érkeztünk.

„Ezzel az első körös kínai vakcinaszállítmánnyal, szinte megduplázható az eddig beoltott emberek száma Magyarországon. Eddig a világban tizennégy ország engedélyezte ezt a kínai vakcinát, és eddig több mint harmincmillióan kapták már meg világszerte a Sinopharm vakcináját. Rendkívüli esetről, problémáról sehonnan sem érkezett jelentés” – fogalmazott Menczer Tamás.

Plusz két és nyolc fok között szállították a vakcinát

Kora délután gurult be a négy kamion a hatalmas mennyiségű vakcinaszállítmánnyal a Hungaropharma gyógyszer-nagykereskedelmi vállalat budapesti telephelyére. Miután az oltóanyagot tartalmazó konténereket lepakolták a járművekről, megvizsgálták a dobozok sértetlenségét.

Egy mérőeszköz rögzítette a hőmérsékletet az indulástól a megérkezésig. Ezt is ellenőrizték a szakemberek. Ahogyan más vakcinákra, úgy a kínai oltóanyagra is szigorú előírások vonatkoznak: +2 és +8 fok között lehet azokat tárolni. A készítménnyel akkor kezdődhetnek meg az oltások, ha a Nemzeti Népegészségügyi Központ elvégezte a szükséges vizsgálatokat és az oltóanyag felhasználására engedélyt adott.

„A megfelelő, előírt körülményeket az egész utazás folyamán betartották. Kollégáim most veszik át, és betárolják a mi raktárunkba. Miután az NNK felszabadította, és megérkezik a diszpozíció, hogy hova mennyit szállítsunk belőle, 2-8 fokos autókban szállítjuk ki jóval kisebb mennyiségekben az oltópontokra” – mondta Feller Antal, a Hungaropharma Zrt. vezérigazgatója.

A most érkezett szállítmány összesen 275 000 ember beoltására elegendő.

A szakemberek szerint a kínai az egyik legkönnyebben kezelhető vakcina. A többihez képest ugyanis sokkal könnyebben, egy átlagos hűtőben is lehet tárolni. Másrészt jóval tovább, akár két évig is felhasználható. Ráadásul ezt az oltást a többinél gyorsabban lehet beadni, mert fecskendőbe töltve érkezik.

A kínai vakcinával együtt már összesen ötféle oltóanyag érhető el Magyarországon.

Még a Seychelles-szigeteken is a Sinopharmot használják

Január közepén indult meg a tömeges oltás az Egyesült Arab Emírségekben, ahol tavaly szeptemberben engedélyezték sürgősségi használatra a kínai Sinopharm oltóanyagát, majd decemberben megkapta a vakcina a teljes körű használatra szóló engedélyt is.

A világban már több, mint harmincmillió embert oltottak be kínai vakcinával. Az oltóanyag veszélyhelyzeti engedélyt kapott az Egyesült Arab Emírségeken kívül Bahreinben, Kambodzsában, Kínában, Egyiptomban, Irakban, Jordániában, Marokkóban, Pakisztánban, Peruban, a Seychelles-szigeteken. Az EU-ban Magyarországon, Európában pedig Szerbiában.

A nyugat-balkáni országban eddig félmillió embert oltottak be kínai vakcinával.

Köztük már több ezer vajdasági magyart is. Topolyán egy hete elkezdték az újraoltást is: több mint ezer ember már a második adagot is megkapta a kínai vakcinából. Sokan azért választották a Sinopharm vakcináját, mert azt azonnal megkaphatták.

Az egyik oltóorvos azt mondta, eddig senkinél nem észleltek súlyosabb oltási reakciót. Esetenként az injekció szúráspontján jelentkezett bőrpír, duzzanat és egy-két esetben hőemelkedésre is panaszkodtak az első adaggal oltottak. A doktor szerint népszerű a kínai vakcina.

„Bejelentkezéskor a személyek választhatnak a vakcinák között. Nagy részük direkt a kínait igényelte, mások viszont éppen azt, ami a rendelkezésünkre állt. Személy szerint én nem tennék különbséget egyik vakcina között sem, ugyanis mindegyiknek más a hatásmechanizmusa, de az eredménye mindegyiknek ugyanaz” – közölte Hallgató Tünde orvos.

Minden vakcina jó, ami biztonságos

„Nekünk minden olyan vakcina jó, ami biztonságos, és amivel a világon már több millió embert beoltottak. Azt pedig aligha engedhetnénk meg magunknak, hogy amivel magyarokat oltanak be a Vajdaságban, az ne legyen elérhető nálunk, Magyarországon” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök.

Három hónap alatt egymillió ember oltására elegendő orosz oltóanyag érkezik Magyarországra.

A kínai vakcinából pedig két és fél millió ember beoltására elegendő adag érkezik majd – mondta a miniszterelnök hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben.

Orbán Viktor reális esélyt lát arra, hogy április elejére a beoltottak száma meghaladja a kétmilliót, vagyis minden 60 évnél idősebb regisztrált megkapja az oltást. A kormányfő leszögezte: Magyarországnak minden oltóanyagra szüksége van, mert az oltás menti meg az életeket és a munkahelyeket.

